[헤럴드경제=고승희 기자] “어? 16강이 아니라 32강이라고?” “왜 자꾸 경기 멈추지?”, “저 선수는 입 가리고 말하다 퇴장당했네?”

월드컵이 한다길래 오다가다 보지만, 세부 규칙은 잘 모르는 당신. 이번 대회 중계를 보면서 몇 번이나 고개를 갸우뚱했다면, 당신 탓이 아니다. 이번 북중미 월드컵은 큰 틀의 구조부터 그라운드 안의 디테일까지 너무도 많은 변화가 있었다. 나보다 더한 ‘축알못’에게 아는 척하기 좋은 이번 월드컵의 변화상을 정리했다.

1. “L조? 32강? 원래 있었어?”…참가국 32개국 → 48개국 껑충

가장 직관적인 변화는 숫자의 증가다. 이번 대회엔 무려 48개국이 출전한다. 월드컵 역사상 최다 규모다. 조별리그 조 역시 기존 8개에서 12개(A조~L조)로 대폭 늘었다. 전체 경기 수 역시 64경기에서 104경기로 폭발했다. 한 달 내내 언제 어디서든 월드컵을 볼 수 있다.

대신 계산이 복잡해졌다. 이전엔 조별리그가 끝나면 곧바로 ‘지면 끝’인 16강전이었지만, 이번엔 중간에 ‘32강 대진’이 새로 생겼다. 룰은 이렇다. 각 조 1·2위(12개 조 × 2개 팀 = 총 24개 팀)는 자동으로 32강에 가고, 각 조 3위 팀 12개 중 성적이 좋은 상위 8개 팀이 와일드카드로 막차를 탄다. 조별리그에서 3위를 해도 끝이 아닌 셈이다. “꼴찌만 면하면 토너먼트 간다”는 우스갯소리가 현실이 됐다.

2. “골득실 졌는데 왜 더 높지?”…56년 만의 타이브레이커 변화

승점이 같은 두 팀의 순위를 가릴 때에도 ‘변화’가 생겼다. 이번 대회부턴 골득실차보다 ‘승자승 원칙’을 먼저 본다. 즉, ‘누가 이겼느냐’가 ‘골을 얼마나 넣었냐’보다 우선이라는 뜻이다. 1970년 멕시코 대회에서 골득실차가 처음 도입된 이후 무려 56년 만의 대대적인 변화다. 국가 간 전력 차로 인한 무의미한 대량 득점 경쟁을 줄이기 위한 FIFA의 특단이다.

3. “축구 중에 웬 광고?”…하이드레이션 브레이크 의무화

축구 중계 중 난데없이 TV 광고가 튀어나온다. 전·후반 각각 22분 전후가 될 무렵이다. 이유가 있다. 이 때는 주심이 경기를 멈추고 3분간 휴식을 선언한다. VAR 판독이 아니라 ‘하이드레이션 브레이크(Hydration Break)’다.

선수들에게 물을 마시고 체온을 식힐 시간을 강제로 주는 제도다. 과거엔 폭염일 때만 심판 재량으로 켰지만, 이번엔 북중미의 기후를 고려해 전 경기 의무 적용된다. 실내 냉방 경기장에서까지 경기를 멈추는 바람에 일각에선 “중계방송사 광고 시간을 확보하려는 꼼수 아니냐”는 불만도 나온다.

4. “스로인 하나에 왜 카운트다운을?”…시간 끌기 원천 봉쇄

침대 축구 장인들에겐 날벼락이다. 주심이 고의적인 지연 행위로 판단하면 즉시 ‘5초 카운트다운’이 시작된다. 시간 내에 스로인이나 골킥을 재개하지 않으면 공격권은 상대에게 넘어간다. 선수 교체 역시 제한 시간 10초. 1초라도 더 끌려다간 그 자리에서 카드가 날아든다.

5. “방금 옐로카드, 왜 바뀌지?”…VAR 범위 대폭 확대

기존엔 득점 상황·페널티킥·퇴장 판정 정도에만 VAR이 쓰였으나, 이번엔 다르다. 코너킥 오심, 경고 누적에 따른 퇴장, 심판이 엉뚱한 선수에게 카드를 주는 ‘배달 사고’를 냈을 때도 VAR로 검토한다. 이번 월드컵에서는 VAR을 통해 경고를 받을 대상 선수 자체가 아예 달라졌다.

6. “입 가리고 말하면 퇴장?”…인종차별 잡는 ‘비니시우스 규정’

이번 대회 가장 핫한 규정이다. 상대 선수와 신경전을 벌이는 대치 상황에서 손이나 유니폼으로 입을 가리고 발언하면 그 자리에서 즉시 레드카드를 받고 퇴장당할 수 있다. 인종차별이나 혐오 표현을 카메라 판독으로부터 숨기려던 꼼수를 원천 차단하겠다는 취지다. 지난 2월 UEFA 챔피언스리그 당시 레알 마드리드의 비니시우스 주니오르가 당했던 인종차별 의혹 사건이 계기가 돼 일명 ‘비니시우스 규정’으로 명명됐다. 심판 판정에 항의하며 그라운드를 이탈하도록 부추기는 팀 관계자 역시 퇴장 대상이다.

7. “벤치 선수들도 다 나와 있네?”…국가 연주 의식의 개편

이번 월드컵은 경기 시작 의례부터 달라졌다. 예전엔 선발 출전하는 11명의 선수만 그라운드에 서서 국가를 들었지만, 이번 대회부턴 후보 선수를 포함해 그날 매치 스쿼드에 등록된 선수 전원이 경기장 중앙 대형 배너 주위에 다 같이 선다. 입장 방식 역시 딱딱한 일렬 행진 대신 유소년 어린이들과 함께 어우러지는 축제 형태로 탈바꿈, 경기 전부터 마음으로 모인디

8. “왜 3개국이 번갈아 나오지?”…사상 첫 3개국 공동 개최

이번 월드컵은 멕시코·미국·캐나다 3개국이 공동 개최한다. 한 대륙의 세 나라가 함께 개최하는 건 역사상 최초다. 특히 멕시코는 1970년·1986년에 이어 이번이 세 번째 개최라, 세계 최초로 ‘월드컵 3회 개최국’이라는 독보적인 타이틀까지 가져가게 됐다.