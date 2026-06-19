[헤럴드경제=이원율 기자]스승과 제자가 최고의 무대에서 맞붙었다. 하비에르 아기레 멕시코 축구대표팀 감독, 그리고 한국의 이강인 사이 이야기다. 결과는 아기레 감독의 판정승. 하지만, 두 사람 모두 경기 막판까지 상대를 의식하며 진땀을 빼야 했다.

19일(한국시간) 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 한국과 멕시코의 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전의 관전 포인트는 아기레 감독과 이강인의 맞대결이었다.

두 사람은 4년 전부터 인연을 맺었다. 발렌시아 유소년팀에서 실력을 쌓은 이강인은 2021년 8월 마요르카(이상 스페인)로 이적해 주전 공격수로 활약했다. 아기레 감독은 2022년 3월부터 마요르카의 지휘봉을 잡았으며, 이때부터 이강인의 탈압박과 패스 능력을 높이 사 전력의 핵심으로 삼았다.

아기레 감독의 지도를 받던 이강인은 2023년 8월 파리 생제르맹(프랑스)으로 이적했다.

이가레 감독은 2024년 7월 멕시코 축구대표팀의 지휘봉을 새롭게 잡았다.

이런 가운데, 사제는 한국과 멕시코가 월드컵에서 한 조로 묶이며 적으로 재회해야 했다.

아기레 감독의 멕시코팀은 후반 5분 한국 수비 실수를 틈타 루이스 로모가 넣은 골을 끝까지 지켰다. 1-0 승리를 거둔 후 조 1위 토너먼트 진출에도 쐐기를 박았다. 다만, 경기 전날 “이강인을 이미 분석해 우리 선수들에게 대응 방법을 알렸다”며 “이강인을 막을 수 있다. 그가 공을 잡는 것을 막겠다”고 한 장담은 지킬 수 없었다.

이강인은 오른쪽 공격수로 선발 출전했다. 이강인은 멕시코팀의 집중 견제에 시달렸다. 그럼에도 그는 88%의 패스 성공률로 득점 기회를 3차례나 만들었다. 득점으로 이어지지는 못했지만, 이강인의 정확한 패스는 아기레 감독 입장에선 분명 위협적이었다.

이강인과 아기레 감독은 전반전 중후반에 잠시 대화도 나눴다고 연합뉴스는 전했다. 아기레 감독은 경기 후 기자회견에서 “이강인을 가족처럼 사랑하고 오래 돌봤다”며 “집에서 친자식처럼 키우다시피 한 아주 사랑스러운 친구”라고 했다. 그러면서 “경기장에서 나에게 오길래 ‘한 대 쥐어박고 싶다’고 농담을 했다‘며 ”머리를 염색한 게 마음에 안 들어 그게 무엇이냐고 한 소리했다“며 웃음을 보였다.

이강인 “남은 경기 더 잘할 것”

그런가 하면 경기 후 이강인은 “승리를 하려고 최선을 다해 준비했지만 매우 아쉽다”면서도 “이미 지난 경기고 되돌릴 수 없다. 다음 경기가 빨리 와 좋은 모습을 보이고, 좋은 결과를 낼 수 있도록 하겠다”고 말했다고 연합뉴스는 보도했다.

이강인은 “이제 남은 경기에서 더 잘해서 꼭 32강에 진출하고, 32강에서도 더 좋은 모습을 보여 16강, 8강에 가고, 계속 그렇게 해야 할 것 같다”며 “멕시코도 너무 잘 준비했다. 최선을 다한 경기였던 것 같다”고 했다.

그는 “선제골 이후 수비적 부분에서 더 잘 정비가 돼 있고, 더 신경을 썼던 것 같다”며 “그래서 우리가 공격하는 데 좀 더 어려웠다”고 했다.

이날 이강인은 경기 시작 후 4분 만에 공을 빼앗으려다 루이스 로모의 발을 밟아 옐로카드를 받기도 했다.

이강인은 “당연히 예상하지 못한 옐로카드라 이후 조금 더 적극적으로 하기가 어려웠던 상황”이라며 다만 “위축되거나 그러지는 않았다”고 했다.

그는 “어떻게 하면 팀에 최대한 도움이 많이 될지를 항상 생각한다”며 “다음 경기에서도 팀에 도움이 많이 되려고 잘 준비하겠다”고 했다.