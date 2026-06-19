미취업청년에게 사회연대경제 실무경험 제공 주 40시간 근무 기준 월 최대 234만원 지급

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시가 미취업 청년에게 사회연대경제 분야 실무경험을 제공하고 안정적인 노동시장 진입을 지원하기 위해 총사업비 29억원 규모의 ‘사회연대경제 청년 일경험 시범사업’을 추진한다고 19일 밝혔다.

사업은 참여기업을 먼저 모집·선정한 뒤, 청년이 희망기업을 선택해 신청하면 면접을 거쳐 기업과 청년을 매칭하는 방식으로 운영된다.

참여기업은 ‘마을기업 육성 및 지원에 관한 법률’에 따른 마을기업, ‘협동조합 기본법’에 따른 협동조합, 고용 10인 미만의 사회연대경제 관련 비영리법인·단체를 대상으로 모집하고, 참여청년은 부산시 거주 만 19~39세 미취업 청년(4대 보험 미가입자) 189명을 선발할 예정이다.

선발된 청년들은 7월부터 11월까지 5개월간 마을기업, 협동조합, 사회연대경제 관련 비영리법인·단체 등에서 직무기반의 실무과업을 수행하게 된다. 참여청년에게는 주 40시간 근무기준 월 최대 234만원의 임금이 지급되며, 4대보험료 기업부담분 지원과 사전 직무교육, 청년 매니저 멘토링 프로그램 등 다양한 지원이 제공된다.

특히 이번 사업은, 청년들의 진로탐색과 창업수요를 반영해 ‘취업형’과 ‘일자리창조형’으로 구분 운영한다. 취업형 인턴은 전체 참여규모의 90% 이하로 운영되며, 사회연대경제 조직현장에서 실무중심의 직무를 수행하며 역량을 쌓는 방식이다.

일자리창조형 인턴은 전체 규모의 10% 이상으로 운영되며, 신규 직무 아이템을 보유한 조직이나 사회적경제지원센터 등 창업지원 조직에 청년들을 2~4명 팀 단위로 매칭한다.