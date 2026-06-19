[헤럴드경제=최원혁 기자] 유튜버 ‘장사의 신’ 은현장이 배우 정해인에 대한 고마움을 드러냈다.

은현장은 최근 라이브 방송을 통해 팬들과 소통하는 시간을 가졌다. 특히 이 자리에서 그는 연예인들을 언급하며 화제를 모았다.

은현장은 “연예인들이 점점 몰려들더라. 그 연예인들이 다 나한테 연락하는 것 어떻게 알았냐”라고 운을 떼며 “톱클래스 연예인들이 갑자기 연락을 준다”고 밝혔다.

그러나 그는 “죄송한데 딱 얘기드리겠다. 연예인 중에서 뒤통수친 애들이 있다. 이름 언급하진 않을 건데 제가 사기꾼이라고 맞을 때 나를 배신했던 연예인들이 있다”며 “살려는 드리겠다. 너희들 얘기 나도 하고 싶지 않다. 그러니까 연락하지 마라”고 강조했다.

그러나 은현장은 유일하게 배우 정해인만은 감쌌다. 은현장은 “유일하게 정해인이 팔로워도 안 풀었다. 몇 번 만났는데 많은 응원해준 친구다. 정해인이 김수현 씨 팔로우도 끝까지 안 풀었지 않나. 팔로우 안 끊고 끝까지 지켜보더라”며 정해인에 대해 ‘내 동생’이라고 칭했다.

실제 정해인은 김수현과 연예계 1988년생 동갑내기 절친한 친구로 알려졌다. 지난해 김수현을 둘러싼 각종 의혹이 제기됐을 당시 일부 팬들 사이에서는 SNS 팔로우를 정리해야 한다는 목소리가 나오기도 했지만 정해인은 이에 응하지 않았던 것으로 알려졌다.