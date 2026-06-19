악시오스 인터뷰서 주장…“내 권력 한계 없다” “레바논·헤즈볼라 포함 전면 휴전 기대 재차 강조”

[1일1트] ‘트럼프를 알아야 세계를 압니다!’ 헤럴드경제신문 국제부가 1분 만에 훑어보는 트럼프 이슈를 [1일1트] 뉴스레터와 연재물을 통해 매일 배달합니다. 위 기사상단 제목·기자명 아래 <기사원문>을 클릭하시면 더 많은 트럼프 이슈를 만나실 수 있습니다.

[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 종전 양해각서(MOU) 체결은 세계 경제를 보호하기 위한 불가피한 선택이었다고 주장했다.

트럼프 대통령은 18일(현지시간) 공개된 미국 인터넷 매체 악시오스와의 인터뷰에서 “내가 더 강하게 대응할 수 있는 유일한 방법은 2~3주 동안 이란을 미친 듯이 폭격하는 것이었다”며 “하지만 그렇게 해서 얻을 수 있는 것이 무엇이겠느냐. 호르무즈 해협은 열리지 않았을 것”이라고 말했다.

그는 이어 “우리는 몇 달 동안 석유를 공급받지 못했을 것”이라며 “폭탄이 떨어지는 동안에는 호르무즈 해협이 사실상 자동으로 폐쇄된다”고 주장했다.

그러면서 “그런 상황은 전 세계적인 경제 공황으로 이어질 수도 있었다”고 강조했다.

악시오스는 소식통을 인용해 트럼프 대통령이 이란의 호르무즈 해협 봉쇄로 각국의 원유 비축량이 빠르게 줄어들고 있으며, 봉쇄가 장기화될 경우 세계 경제에 심각한 충격이 발생할 수 있다는 점을 우려해 왔다고 전했다.

이에 따라 개전 초기 이란의 ‘무조건 항복’을 요구했던 트럼프 대통령이 최종적으로는 목표에 미치지 못하더라도 현실적인 타협안을 선택한 것으로 보인다고 악시오스는 분석했다.

트럼프 대통령은 종전 합의를 비판하는 미국 언론과 정치권을 향해서도 불만을 드러냈다.

그는 “주식시장이 사상 최고치를 기록하고 유가는 급락하고 있는데도 내가 이란에 충분히 강경하지 않았다고 말하는 바보들이 있다”고 비판했다.

또 이번 전쟁을 통해 미국 대통령으로서 자신의 권력에 한계가 드러났다는 지적에 대해서도 정면으로 반박했다.

트럼프 대통령은 “이번 전쟁을 통해 권력의 한계에 대해 무엇을 배웠느냐”는 질문에 “아직 그런 교훈은 얻지 못했다”며 “한계가 존재한다는 것은 알지만, 한계는 없다”고 답했다.

그는 이어 “우리는 이란을 군사적으로 완전히 패배시켰다”며 이란에 지나치게 유리하다는 평가를 받고 있는 종전 MOU에 대해서도 “결국 이란의 무조건적 항복”이라고 주장했다.

앞서 트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜에서 “우리는 레바논, 헤즈볼라, 그리고 이스라엘을 포함한 모든 전선에서 완전한 휴전을 기대한다”고 밝혔다.

자신이 서명한 이란과의 종전 양해각서(MOU)가 이날 발효하고 이란과의 후속 협상을 위한 60일 일정(연장 가능)이 시작된 상황에서 이스라엘과 레바논 내 친(親)이란 무장정파인 헤즈볼라가 더는 무력 충돌을 벌여선 안 된다는 메시지를 낸 것으로 해석된다.

전날 공개된 종전 MOU에는 1항에 “레바논을 포함한 모든 전선에서 군사작전의 즉각적이고 영구적인 종료를 선언한다”고 명시돼 있다.

트럼프 대통령은 “미국은 평화에 전념하고 있으며, 우리는 중동 지역의 모든 이들이 우리의 협상이 아름답게 전개되도록 하는 데 대한 그들의 약속을 유지하기를 장려한다”고 말했다.

트럼프 대통령은 “시장은 유가가 크게 하락하고 주가가 크게 상승하는 현재 상황을 매우 좋아하고 있다”고 덧붙였다.