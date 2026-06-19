전동차 공급 이어 정비까지 모로코 전동차 440량 20년 유지보수 해외 철도 유지보수 사업 기준 최대 규모 예비부품 공급·중정비·헬프데스크 운영 맡아 아프리카 시장 교두보 강화

[헤럴드경제=정경수 기자] 현대로템이 모로코 전동차 공급 계약에 이어 장기 유지보수 사업까지 따냈다. 차량 납품 이후 정비와 기술지원까지 맡게 되면서 모로코 철도사업에서 장기적인 사업 기반을 확보했다.

현대로템은 지난 18일(현지시간) 모로코 라바트에서 모로코 철도청과 전동차 유지보수 사업 계약식을 열었다고 19일 밝혔다. 계약식에는 이용배 현대로템 대표이사 사장과 모하메드 라비 클리 모로코 철도청장 등이 참석했다.

이번 계약은 지난해 2월 체결한 2층 전동차 공급 프로젝트의 후속 성격이다. 공급 차량의 유지보수, 자재관리, 기술지원 등 세부 내용을 확정하기 위해 마련됐다.

계약 규모는 7482억원이다. 현대로템의 해외 철도 유지보수 사업 수주 가운데 최대 규모다. 유지보수 대상은 현대로템이 모로코에 공급하기로 한 전동차 440량 전체다. 사업은 현대로템과 모로코 철도청이 설립한 합작법인(JV)을 통해 20년간 진행된다.

현대로템은 이번 계약에 따라 전동차 정비와 보수에 필요한 예비부품을 공급한다. 또 차량 운행 과정에서 필요한 헬프데스크 운영, 철도 중정비 기술 지원도 맡는다. 중정비는 시험검사와 수리, 부품 교체 등을 통해 전동차의 성능과 운행 안전성을 확보하는 종합 정비 작업이다.

철도사업은 차량 공급 이후에도 유지보수와 부품 공급이 장기간 이어지는 구조다. 이번 계약은 단순 차량 납품을 넘어 안정적인 후속 매출을 확보했다는 점에서도 의미가 있다.

현대로템은 이번 사업이 모로코의 대중교통 인프라 확충에 기여하는 동시에 아프리카 철도 시장 확대에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 보고 있다. 유지보수에 필요한 예비부품은 현대로템의 국내 중소·중견 협력사 200여곳이 공급할 예정이다. 국내 철도산업 생태계와 모로코 현지 철도산업 간 협력 확대도 기대된다.

앞서 현대로템은 지난해 2월 모로코 철도청으로부터 2조2027억원 규모의 2층 전동차 공급 사업을 수주했다. 해당 전동차는 2030년 월드컵 개최를 앞둔 모로코에서 최대 도시 카사블랑카를 중심으로 주요 지역을 연결하는 데 투입될 예정이다.

현대로템 관계자는 “이번 모로코 철도청과의 계약을 통해 현지 철도산업 발전과 대중교통 강화에 기여할 수 있도록 노력하겠다”며 “계약이 체결된 전동차가 현지에 인도되고 사후 유지보수까지 원활히 진행될 수 있도록 사업을 끝까지 책임질 것”이라고 말했다.