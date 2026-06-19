英 ‘셀러스 인더 스카이 어워즈 2026’ 금메달 1개·동메달 4개·특별상 1개 수상 대한항공, 총 61종 기내 와인 서비스

[헤럴드경제=서재근 기자] 대한항공은 세계 최고 권위의 항공사 와인 경연대회 ‘셀러스 인 더 스카이 어워즈 2026’에서 총 6개 부문을 수상했다고 19일 밝혔다.

이번 대회 퍼스트 클래스 디저트 와인 부문에서 대한항공이 서비스하는 ‘샤또 기로 2022’가 총 94점으로 1위에 올라 금메달을 받았다. 대한항공 일등석 와인 샤또 기로는 진한 골드 앰버색을 띤 짙은 색감과 깊은 질감, 디저트와 조화롭게 어우러지는 향이 훌륭하다는 심사위원단의 평을 받았다.

대한항공이 일등석에서 서비스하는 레드 와인 ‘쉐이퍼 원 포인트 파이브 2023’과 프레스티지석에서 서비스하는 샴페인 ‘팔머 앤 코 그랑 떼루아 2015’는 각각 퍼스트 레드 와인과 비즈니스 클래스 스파클링 와인 부문 3위에 올라 동메달을 받았다.

아울러 대한항공이 출품한 퍼스트 및 비즈니스 클래스 와인 점수 총합이 각각 3위를 차지해 퍼스트 클래스 와인과 비즈니스 클래스 와인 부문 동메달을 받았다.

이 외에도 대한항공이 일등석에서 서비스하는 샴페인 ‘크룩 그랑 뀌베 173 에디션’은 심사위원들이 높은 평가를 준 특별상을 받았다.

‘셀러스 인 더 스카이 어워즈’는 1976년 영국 런던에 설립된 글로벌 여행 전문지 ‘비즈니스 트래블러’가 주최하는 세계 최고의 항공사 와인 경연대회다.

지난 1985년 전 세계 항공사 상위클래스 와인을 대상으로 처음 대회를 개최한 이래 현재까지 명성을 이어오고 있다. 저명한 와인 전문가로 구성된 심사위원들의 엄격한 블라인드 테스트 및 심사를 거쳐 순위를 발표한다. 올해 시상식은 최근 영국 런던에서 열렸다.

대한항공은 퍼스트 클래스 20종, 프레스티지 클래스 30종을 포함해 전 객실 클래스에서 총 61종의 와인을 서비스하고 있다.

한편, 대한항공은 이달부터 해외 출발 장거리 국제선 일등석 승객을 대상으로 기내식 사전 주문 서비스를 확대 운영하는 것은 물론 올여름부터 위성 인터넷 서비스 ‘스타링크’ 기반의 초고속 기내 와이파이를 도입하는 등 고객들의 여객 편의 제고를 위해 적극 나서고 있다.