[헤럴드경제=정목희 기자] 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 케빈 워시 신임 의장이 취임 후 첫 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 마친 뒤 17일(현지시간) 기자회견에 나섰다.

월스트리트저널(WSJ)은 짧아진 FOMC 성명과 워시 의장의 간결한 발언 속에서 연준의 정책 기조 변화가 드러났다고 평가하며 다섯 가지 핵심 포인트를 짚었다.

우선 연준이 예상보다 강한 금리 인상 신호를 보냈다는 분석이다.

월가에서는 연준이 이번 회의에서 인플레이션 대응 기조를 강화할 것으로 예상했지만, 실제 메시지는 시장 전망보다 더 매파적이었다.

FOMC 위원들의 금리 전망을 나타내는 점도표에서 18명 가운데 9명이 연내 최소 한 차례 금리 인상을 예상했다. 지난 3월 회의 당시 금리 인상을 전망한 위원이 한 명도 없었던 것과 대조적이다. 다만 워시 의장은 이번 점도표 작성에 참여하지 않았다.

WSJ는 두 번째 변화로 워시 의장이 도널드 트럼프 대통령과 일정한 거리를 두며 연준의 독립성을 드러냈다고 평가했다.

트럼프 대통령은 그동안 공개적으로 금리 인하를 요구해 왔지만, 워시 의장은 첫 기자회견에서 금리 인하 가능성을 시사하지 않았다. 대신 “연준의 최우선 목표는 의회가 부여한 책무인 물가 안정”이라고 강조했다. 최대 고용이라는 또 다른 법정 책무보다 인플레이션 억제에 무게를 둔 셈이다.

워시 의장은 연준 시스템 전반에 대한 개혁도 예고했다.

워시 의장은 연준이 소통, 대차대조표, 데이터 출처, 생산성 및 고용, 인플레이션 프레임워크 등 다양한 주제를 조사하기 위한 태스크포스(TF)를 구성할 것이라고 발표했다. 올해 말까지 연준의 운영 방식이 크게 달라질 수 있음을 밝힌 대목이다.

WSJ은 이미 한 가지 변화를 시사했다며 워시 의장은 연준이 전달하려는 메시지가 있을 때 기자회견이 유용한 도구라고 말한 것을 두고 반대로 전할 메시지가 없을 땐 FOMC 회의 후 기자회견이 없을 것임을 시사했다고 해석했다.

이번 회의 후 금융 시장은 불안한 모습을 보였다.

연준이 인플레이션 억제에 초점을 맞추는 것으로 드러나자 연내 금리 인상 가능성이 커지면서 2년물 미국 국채 금리가 3개월 만에 가장 큰 폭으로 올랐다. 종가 기준으로 지난해 초 이후 가장 높았다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수도 1.2% 하락했다.

마지막으로 워시 의장은 위원들의 합의를 끌어내는 데 성공했음을 보여줬다.

전임 의장 제롬 파월이 주재한 마지막 회의에서는 위원들 간 이견이 드러난 바 있다. 당시 3명이 성명에 추가 금리 인하 가능성을 시사하는 ‘완화 편향’(easing bias) 문구가 포함되는 것에 반대했다.

경제 상황과 연준 정책 방향에 대해 위원들의 의견이 다를 수 있지만 이번에 워시 의장은 성명 분량을 종전의 절반 이하로 확 줄임으로써 아무도 그 내용에 반대하지 않는 성명을 얻을 수 있었다.