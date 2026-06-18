[헤럴드경제=민성기 기자] 최근 종영한 tvN 드라마 ‘취사병 전설이 되다’를 연출한 조남형 감독이 주연 배우들의 열애설과 관련해 입장을 밝혔다.

조남형 감독은 18일 자신의 SNS에 “조작하지 마세요. DM(다이렉트 메시지)한 적 없음”이라는 글을 올렸다.

이는 최근 온라인상에서 퍼진 가짜 DM에 대해 직접 해명한 것으로 보인다.

해당 DM에는 조남형 감독과 나눈 대화인 것처럼 꾸며진 내용과 함께, ‘취사병 전설이 되다’에 출연한 배우 박지훈과 전소영, 이상이와 한동희의 황당한 열애설이 담겨 있었다.

작성자는 “박지훈, 전소영 배우와 이상이, 한동희 배우가 연애 중이라는 이야기가 있는데 알고 계시냐”고 물었고, DM 속 인물은 “구체적으로 제가 무어라 말씀드리긴 어렵지만 그런 합들이 그냥 만들어진 건 아니겠죠?”라고 답했다.

조 감독은 해당 대화 자체가 사실이 아니라며 직접 반박에 나선 것이다. 이후 원 작성자는 관련 게시물을 삭제한 상태다.

한편 ‘취사병 전설이 되다’는 총 대신 식칼, 탄띠 대신 앞치마! 이등병 강성재(박지훈 분)가 ‘전설의 취사병’으로 거듭나는 과정을 그린 밀리터리 쿡방 판타지 드라마다. 영화 ‘왕과 사는 남자’로 천만 배우에 등극한 배우 박지훈의 차기작으로 공개 전부터 많은 관심을 모았다.

지난 16일 시청률 7.6%(이하 닐슨코리아 유료가구 기준)를 기록하며 종영했다.