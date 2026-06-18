인공지능(AI) 경쟁의 판이 바뀌고 있다. AI가 산업으로 확산하며 “누가 더 많은 그래픽처지장치(GPU)를 확보했는가”에서 GPU를 24시간 돌릴 전력과 인프라가 중요해졌다. 이제 AI 시대의 진짜 경쟁력은 전력 인입, 송배전망, 변전·냉각 설비를 안정적으로 확보하고 운영하는 능력이다.

구글의 모회사 알파벳은 지난해 말 데이터센터·에너지 인프라 기업 인터섹트를 47억5000만달러에 인수하기로 했다. 빅테크가 전기를 사 오던 단계를 넘어, 이를 내재화하려는 흐름이다. 기술기업이 사실상 전력회사의 영역으로 들어선 것이다.

빅테크가 전력 확보에 나선 것은 미국에서는 신규 발전 설비가 전력망에 연결되기까지 수년씩 걸리기 때문이다. 그래서 빅테크는 ‘전력 독립’을 택했다. 구글은 발전, 배터리저장, 데이터센터를 하나로 묶는 ‘에너지 파크’를 짓고, 마이크로소프트는 스리마일섬 원전을 되살려 20년치 전력을 선점했다. 아마존은 원전 옆 데이터센터 캠퍼스를 사들였고 메타는 자체 가스발전까지 검토한다. 여기에 구글의 텐서처리장치(TPU), 아마존의 트레이니움처럼 자체 AI 반도체를 고도화하며 발전, 칩, 냉각, 서비스의 전 과정을 쥐려 한다.

에너지는 이제 비용항목이 아닌 컴퓨트의 원재료이자 현금흐름 창출용 전략 자산이다. 엔비디아 GPU의 매출 총이익률이 70%대 중반인 것은, 칩을 살 때 상당한 마진을 외부에 지불한다는 뜻이다. 자체 전력과 인프라를 가진 기업은 그 마진을 내재화하고 전력망을 더 빨리 가동해 투자금을 더 빨리 회수한다. 구글이 가상발전소 사업자 볼터스와 3년 계약을 맺은 것처럼, 데이터센터와 AI 인프라는 전력망과 상호적 유연성을 제공하는 에너지 자산으로도 진화하고 있다.

한국은 역설 위에 서 있다. 고대역폭메모리(HBM)와 반도체, 전력기자재를 세계에 수출하면서도 국내 AI 데이터센터와 전력 인프라 기반은 부족하다. AI 연산이 해외 클라우드와 빅테크에 의존하면, 한국의 AI 경쟁력은 구조적으로 제한될 수밖에 없다. 다행히 정부는 5년간 150조원 규모의 국민성장펀드를 통해 AI, 반도체 등 첨단산업에 자본을 공급하기로 했다. AI 반도체 기업 퓨리오사AI에 약 8000억원, 국내 AI 데이터센터에 5000억원의 투·융자를 결정했다. AI의 핵심 자산이 전력과 인프라라는 인식이 자본의 흐름으로 나타나고 있는 것이다.

여기에 본질적 의미가 있다. AI 에너지 인프라는 한국 자본시장의 새로운 ‘생산적 금융’ 영역이 될 수 있다. 자본이 실물 생산성을 높이는 자산으로 흐르고, 그 자산이 다시 현금흐름과 산업 경쟁력으로 돌아오는 선순환이다. 비트플래닛이 주목하는 지점도 여기다. 우리는 에너지 자산을 연산력으로, 다시 디지털 자산으로 연결하는 길을 택했다. 나아가 그 인프라가 상장사를 통해 더 넓은 경제 주체에게 열릴 때, AI 인프라는 소수의 독점을 넘어 포용적 금융의 의미까지 갖게 된다.

석유가 지난 세기의 패권이었다면, AI 시대의 패권은 전력이 될 것이다. 지능이 무한히 복제될수록 자본은 다음 희소 자산인 전력과 인프라로 향한다. 이제 한국은 이를 투자 가능한 자산으로 만들고, 민간 자본이 흐를 통로를 열어야 한다. 그래야 국민이 이 대전환에 주주로 참여하고, 대한민국도 사이클에 갇힌 수출경제를 넘어 기술로 앞서가는 경제로 도약할 수 있다.

이성훈 비트플래닛 대표