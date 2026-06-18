[헤럴드경제=최원혁 기자] 한 의사 유튜버가 방송인 신동엽과 가수 성시경의 사진을 유튜브 영상 썸네일에 사용하고 “간암 무조건 걸립니다”라는 자극적인 문구를 사용해 논란이다.

구독자 11만명을 보유한 의사 유튜버는 약 3개월 전 ‘전문의가 경고하는 간암 잘 걸리는 사람’이라는 제목의 영상을 공개했다. 해당 영상은 현재 조회수 60만회를 훌쩍 넘기며 관심을 모았다.

누리꾼들은 영상보다 썸네일에 내건 사진과 문구를 내건 것을 지적했다. 술을 마시는 신동엽과 성시경의 사진 위에 “이런 사람이라면 간암 무조건 걸립니다”라는 문구를 삽입했다.

영상 속 의사는 연예계 대표 애주가로 알려진 신동엽, 성시경, 지상렬 등을 언급하며 음주 습관과 간 건강의 상관관계를 설명했다. 이 과정에서 “이분들의 공통점이 무엇인지 아느냐”, “술 잘 마시는 사람이 더 빨리 죽을 수 있다” 등의 발언도 이어졌다.

영상 공개 이후 온라인에서는 특정 연예인의 사진을 질병 관련 콘텐츠에 활용한 것이 적절한지를 두고 갑론을박이 벌어졌다.

누리꾼들은 “선 넘었다”, “실제 간암 환자도 아닌데 특정 연예인의 사진을 사용하는 건 부적절하다”, “정보 전달을 위한 취지는 이해하지만 표현은 너무 과하다”, “당사자의 동의를 받은 것이냐”, “음주 이미지가 강한 연예인을 사례로 활용한 것뿐”, “썸네일은 관심을 끌기 위한 장치”, “연예인 술 방송이나 강제 퇴출해라” 등 다양한 반응을 보였다.

한편 해당 영상은 현재까지 별다른 수정 없이 공개돼 있다.