[헤럴드경제=최원혁 기자] 조폭 연루설에 휩싸였던 코미디언 조세호가 예능 홍보를 통해 근황을 전했다.

지난 16일 조세호는 자신의 SNS를 통해 넷플릭스 오리지널 예능 ‘도라이버: 더 게임 오브 데스’ 예고 영상을 공유했다.

조세호는 예고 영상에 함께 출연하는 김숙·홍진경·주우재·정재형 등의 계정을 직접 태그하기도 했다.

이번 시즌에서 멤버들은 시간대를 콘셉트로 한 여러 공간을 오가며 돈과 시간의 가치를 둘러싼 각종 게임과 미션을 수행할 예정이다.

조세호는 지난해 말 조직폭력배 연루 의혹에 휘말리며 논란의 중심에 섰다. 당시 그는 과거 지방 행사와 결혼식 사회 등을 다니며 알게 된 지인과의 관계가 오해를 낳았다며 “제기된 의혹은 사실이 아니다”고 해명했다.

이후 조세호는 출연 중이던 프로그램에서 하차하며 자숙의 시간을 가졌다. 다만 ‘도라이버’ 시리즈는 활동을 이어갔고 지난 시즌에서는 “주변 관계에 있어서 좀 더 주의를 기울이도록 하겠다. 염려 끼쳐 드린 것에 대해 사과의 말씀 드린다”고 직접 심경을 밝히기도 했다.

넷플릭스 ‘도라이버’ 시리즈는 변함없이 출연한 조세호는 이번 예고편 공개를 계기로 본격적인 활동 재개에 나서는 것 아니냐는 관심이 이어지고 있다.