5월 1일 개막 후 48일 만에 역대 최대 흥행 속 1천만 관람객 기대 서울 대표 문화관광 콘텐츠로 자리매김 야외무대 영화상영 등 즐길거리 확대

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울숲을 중심으로 펼쳐지고 있는 ‘2026 서울국제정원박람회’가 개막 48일 만에 누적 관람객 500만 명을 돌파하며 역대 최단기간 기록을 새로 썼다. 지난해 서울국제정원박람회가 개장 72일 만에 500만 명을 달성한 것과 비교해 25일 빠른 속도로 오세훈표 정원도시 정책이 결실을 맺고 있다는 분석이다.

서울시는 17일 오전 7시 현재 서울국제정원박람회 방문객은 총 500만1766명이라고 밝혔다.

올해 박람회는 서울숲과 한강, 성수 일대를 아우르는 역대 최대 규모(53만㎡)로 조성된 가운데, 개막 이후 연일 관람객들이 몰리고 있다. 현재와 같은 관람 추세가 이어질 경우 역대 최초 ‘1천만 관람객’ 달성도 기대된다.

박람회의 흥행은 방문객 증가에 그치지 않고 지역경제 활성화로도 이어지고 있다. 5월 한 달간 박람회장 내 푸드트럭과 정원마켓 등 수익시설 매출이 27억원을 달성한데 이어 성수동 일대 카드 사용액과 생활 인구도 두 자릿수 증가세를 보이며 정원이 지역경제를 이끄는 새로운 성장동력으로 자리매김하고 있는 것으로 나타났다.

실제로 5월 한 달간 성수동 인근 신용카드(신한카드 기준) 이용 실적이 작년 같은 기간 대비 결제금액은 평균 11.5%, 결제 건수는 평균 13.9% 늘었다.

서울국제정원박람회는 2024년부터 규모와 콘텐츠를 지속 확대해 왔으며 올해는 국내·외 정원작가를 비롯해 학생·시민, 기업·기관·지자체 등이 참여한 167개의 정원을 선보이고 있다.

서울시는 10월 27일까지 이어지는 박람회를 무더운 여름철에도 쾌적하게 즐길 수 있도록 운영 시간을 조정하고 폭염대응 시설도 대폭 확충한다. 기존 정오부터 오후 7시까지 운영하던 행사 시간을 7월 1일부터 오후 2시부터 오후 9시까지로 변경한다. 또한 쿨링포그와 그늘막 쉼터 등 무더위 대비 시설이 추가 설치한다.

이와 함께 여름철 더욱 특별하게 즐길 수 있는 서울숲 대표 테마별 정원 18선도 소개했다. 무더위를 피하기 좋은 ‘그늘이 좋은 정원 6선’, 비 오는 날 더욱 색다른 풍경을 선사하는 ‘우중 정원 6선’, 여름 저녁을 밝히는 감성적인 조명이 아름다운 ‘야간 정원 6선’을 구성해 날씨와 분위기에 따른 정원의 다양한 매력을 경험할 수 있도록 했다.

아울러 7~8월에는 매주 토요일 서울숲 야외무대에서 야간 영화 상영 프로그램인 ‘한여름의 정원극장’을 운영한다. ‘한여름의 정원극장’은 총 10회에 걸쳐 진행되며 프로그램별 자세한 내용은 ‘2026 서울국제정원박람회’ 누리집을 통해 확인할 수 있다.

김영환 서울시 정원도시국장은 “500만 관람객을 돌파한 서울국제정원박람회는 계절과 날씨에 따라 매번 새로운 풍경과 매력을 선사한다”며 “무더위와 장마가 이어지는 여름철에도 낮과 밤, 맑은 날과 비 오는 날이 만들어내는 정원의 다채로운 모습을 마음껏 즐기시길 바란다”고 말했다.