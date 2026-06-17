[헤럴드경제=장윤우 기자] 방송인 유병재가 지인들에게 빌려주고 돌려받지 못한 돈이 7억 원에 달한다고 밝혔다.

지난 16일 유병재 유튜브 채널에는 ‘돌아온 왜샀나 청문회 w.김간지, 김민경’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 출판사 민음사 편집자 김민경과 가수 김간지가 출연해 각자의 소비 패턴과 애착 아이템을 주제로 이야기를 나눴다.

대화 중 유병재의 거절 못 하는 성격이 화제에 오르면서 뜻밖의 고백이 나왔다.

김민경이 “거절도 잘 못하신다. 군침이 싹 돈다”라고 놀리자, 유병재는 “제가 진짜 거절을 잘 못한다. 지금 빚이 7억이다. 빌려주고 못 받은 돈”이라고 담담히 밝혔다.

예상치 못한 액수에 현장이 잠시 술렁이자 김간지가 분위기를 뒤집었다. 김간지는 “그럼 8억 가자”라고 받아쳤고 김민경도 “팔자 폈다”라고 농담해 웃음을 자아냈다.

유병재는 과거에도 여러 방송에서 “나한테 7억 빌려 간 여러 사람들 중에 거의 대부분은 자기가 얼마나 빌렸는지 모른다”며 “여러분 나 웃고 있지 않냐. 이게 웃는 게 아니다”라고 밝힌 바 있다.

한편 유병재는 지난해 12월 MBC 예능 ‘전지적 참견 시점’에 출연해 오랜 매니저 유규선과 공동 창업한 매니지먼트사가 창립 3년 만에 연 매출 100억 원을 달성했다고 밝혔다. 당시 유규선 대표는 “유병재와 함께 회사를 차렸다. 회사 구성원이 35명 정도로, 제작 및 매니지먼트를 함께 하고 있다”고 설명했다.