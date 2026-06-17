IT·게임업계 밀집 판교테크노밸리 대상 릴레이 감독 “매일 밤 10시 퇴근” 제보 잇따라…공짜야근 점검

[헤럴드경제=김용훈 기자] 고용노동부가 IT·게임업체가 밀집한 판교테크노밸리를 대상으로 포괄임금 오남용 감독에 착수했다.

장시간 노동과 이른바 ‘공짜야근’ 관행이 여전하다는 지적이 이어지자 구로·가산디지털단지에 이은 두 번째 권역별 릴레이 감독에 나선 것이다. 밤늦은 시간까지 사무실 불이 꺼지지 않아 ‘오징어배’라는 별칭이 붙은 판교테크노밸리가 이번 감독의 무대가 됐다.

노동부는 17일부터 성남시 판교테크노밸리를 대상으로 ‘포괄임금 오남용 권역별 릴레이 감독’을 실시한다고 밝혔다.

이번 감독은 지난 5월 발표한 ‘포괄임금 오남용 상시 감독 체계’ 구축 방안에 따른 두 번째 감독이다. 청년층 종사자가 많은 IT·소프트웨어·게임 개발업체를 중심으로 포괄임금제와 고정OT 운영 실태를 집중 점검한다.

감독 대상은 ‘포괄임금·고정OT 오남용 익명신고센터’에 제보가 접수된 사업장과 해당 권역 내 법 위반이 의심되는 업체들이다. 노동부는 익명신고센터 접수 내용과 산업단지 내 사업장 현황 등을 종합적으로 고려해 감독 대상을 선정했다.

실제 판교 지역에서는 “두 달간 집중업무기간 동안 매일 밤 10시까지 근무했다”, “구두 지시에 의한 즉흥적 야근이 빈번하다”, “근로시간 기록 관리가 제대로 이뤄지지 않는다”는 등의 제보가 접수된 것으로 알려졌다.

노동부는 이런 신고 내용을 토대로 판교테크노밸리를 두 번째 릴레이 감독 지역으로 선정했다.

노동부는 지난 4월 ‘공짜노동 근절을 위한 포괄임금 오남용 방지 지도지침’을 발표한 뒤 포괄임금 활용 기업 밀집 지역을 순회하는 이동형 홍보버스를 운영하고, 직장인 익명 커뮤니티 ‘블라인드’에 익명신고센터 배너를 게시하는 등 신고 활성화에 나섰다.

그 결과 최근 약 두 달간 접수된 포괄임금·고정OT 오남용 제보는 지난해 같은 기간보다 5배 이상 증가했다. 노동부는 접수된 신고 내용을 감독 대상 선정에도 적극 활용하고 있다고 설명했다.

포괄임금 오남용 권역별 릴레이 감독은 매달 1개 권역씩 순차적으로 진행된다. 지난달 구로·가산디지털단지에 이어 이번에는 판교테크노밸리로 확대됐으며, 향후에도 익명신고센터 제보를 바탕으로 추가 감독 지역을 선정할 계획이다.

김영훈 노동부 장관은 “첨단·혁신 산업이라는 이유로 공짜야근이나 장시간 노동이 허용돼서는 안 된다”며 “편법적인 포괄임금 관행을 반드시 뿌리 뽑아 노동자의 건강권을 보호하고 실제 노동시간에 따른 정당한 보상이 이뤄지도록 하겠다”고 말했다.