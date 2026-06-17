빅데이터 기반 시세·학군·개발 호재 정보 제공 AI 매물검색 이어 인공지능 서비스 선보여

[헤럴드경제=서상혁 기자] KB국민은행은 부동산 종합플랫폼 ‘KB부동산’에서 인공지능(AI)을 활용한 ‘AI 단지분석·비교’ 서비스를 시작한다고 17일 밝혔다.

아파트와 오피스텔, 빌라 등 고객이 관심 있는 단지를 선택하면 AI가 KB부동산 빅데이터를 기반으로 시세·학군·교통·개발 호재 등 다양한 정보를 제공하는 것이 특징이다.

이용자는 관심 단지의 주요 특징과 여러 단지의 핵심 정보를 비교하며 단지별 차별화 요소를 한 눈에 확인할 수 있다. 특히 AI 브리핑 기능을 통해 복잡한 부동산 정보를 쉽고 빠르게 이해할 수 있도록 했다고 국민은행은 설명했다.

KB부동산은 지난해 선보인 대화형 ‘AI 매물검색’ 서비스를 비롯해 ‘KB AI시세’ 등 AI 기반 서비스를 지속적으로 확대하며 차별화된 고객 경험을 제공하고 있다.

KB국민은행은 지난 1월 KB부동산 내 ‘LH청약전용관’에 임대주택 유형을 새롭게 추가하고, 관련 청약 정보를 제공 중이다.

KB국민은행 관계자는 “이번 서비스가 고객의 주거 의사결정 과정에 실질적인 도움이 되길 바란다”며, “앞으로도 AI 기술과 부동산 데이터를 결합한 고객 중심 서비스를 지속 확대해 보다 편리하고 신뢰할 수 있는 부동산 플랫폼을 만들어 나가겠다”고 말했다.