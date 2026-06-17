러 석유 제재 재개 가능성 언급…우크라 방공 지원도 강화 獨총리, 트럼프 협조에 낙관론…젤렌스키 “더 큰 압박 필요”

[헤럴드경제=정목희 기자] 미국과 이란의 종전 합의로 중동 긴장이 완화되면서 서방 국가들이 우크라이나 전쟁 종식을 위한 대러 압박 강화에 다시 집중하고 있다.

AFP통신과 로이터통신 등에 따르면 프랑스 에비앙레뱅에 모인 주요 7개국(G7) 정상들은 16일(현지시간) 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 회동하고 우크라이나 지원 확대와 전쟁 종식 방안을 논의했다.

이날 회담 결과는 공식 발표되지 않았지만, 한 프랑스 외교 소식통은 AFP에 “정상들은 석유와 가스 부문 제재를 통해 러시아에 대한 압박을 강화하기로 했다”고 전했다.

이 소식통은 또 “지도자들은 현재 전황이 우크라이나에 유리한 방향으로 전개되고 있다는 데 의견을 같이했다”고 덧붙였다.

러시아에 대한 압박 강화 기조는 러시아·우크라이나 종전 협상을 중재해 온 도널드 트럼프 미국 대통령의 발언에서도 확인됐다.

트럼프 대통령은 기자들에게 “러시아 역시 우크라이나와 마찬가지로 엄청난 인명 피해를 입었다”며 “러시아는 전쟁을 끝내기 위한 합의를 해야 한다”고 말했다.

그는 중동 전쟁으로 인한 국제 에너지 시장 불안 때문에 한시적으로 완화했던 러시아산 석유 제재를 재개할 가능성도 시사했다.

트럼프 대통령은 “우리는 미국 경제에 피해를 주고 싶지 않았기 때문에 제재를 유예했다”며 “이제는 석유 공급이 충분한 만큼 곧 그렇게 할 수 있을 것”이라고 말했다.

이어 “우크라이나 분쟁 해결을 위해 내가 할 수 있는 일은 무엇이든 하겠다”고 강조했다.

트럼프 대통령의 이 같은 발언은 유럽 동맹국들로부터 긍정적인 반응을 얻었다.

프리드리히 메르츠 독일 총리는 “그가 매우 협조적이었고 매우 주의깊게 경청하는 모습도 보였다”며 “미국과 유럽이 전쟁을 끝내기 위해 할 수 있는 모든 걸 다하고 있다는 사실이 어느 정도 낙관론을 안겨준다”고 말했다.

유럽 지도자들은 우크라이나의 드론 공습으로 전황이 호전된 지금, 그동안 러시아에 유리한 입장을 보인 트럼프 대통령을 설득해 대러 압박 수위를 끌어올리길 기대하고 있다.

우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 “우크라이나에 유리한 국면이 펼쳐지고 있다. 우크라이나는 용감하게 전선을 지켰고 러시아의 피로감은 노골적으로 드러나고 있다”며 “지금이야말로 우리의 지원을 두 배로 늘려야 할 때”라고 적었다.

한 프랑스 외교관은 G7 정상들이 우크라이나에 더 많은 방공 자산을 지원하기로 약속했다고 밝혔다.

키어 스타머 영국 총리도 이날 실무회담에 앞서 성명에서 “G7 동맹국과 협력해 러시아의 전쟁 기계가 중단되고 우리 대륙에 평화가 돌아올 때까지 푸틴과 그의 측근들에 대한 압박을 계속 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.

젤렌스키 대통령은 트럼프 대통령을 비롯해 G7 정상들에 감사의 뜻을 표하는 동시에 러시아를 향해 협상 재개를 촉구했다.

런던에서 로이터가 주최한 서밋에 화상을 참여한 그는 이번 실무회담이 “매우 긍정적”이었다며 G7 정상들이 “러시아는 승리하고 있지 않으며 막대한 인명 피해를 보고 있으므로 가능한 한 빨리 협상을 타결해야 한다는 점에 만장일치로 동의했다”고 말했다.

이어 정상들이 러시아 압박을 강화하기 위해 러시아의 에너지 수출, 은행 시스템, 군사 생산에 대한 추가 제재를 논의했다며 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 평화 협상으로 이끌기 위해서는 더 많은 정치적 압박이 필요하다고 덧붙였다.

그는 “트럼프 대통령이 이를 실행할 수 있을 것이라 생각한다. 어쩌면 그만이 가능할지도 모른다”고 말했다.

젤렌스키 대통령은 푸틴 대통령과 직접 협상하려면 모스크바로 오라는 러시아 측 제안을 거부하며 “그런 게임에 참여하지 않는다”고 말했다. 대신 중립국에선 만남이 성사될 수 있다며 스위스나 튀르키예, 중동 국가를 선택지로 언급했다.