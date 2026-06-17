마크 카니 총리와 두번째 양자회담 60조 잠수함 사업 염두에 둔 듯 “우리 서로 협력할 게 많아”

[헤럴드경제(에비앙)=서영상 기자] 주요7개국(G7) 정상회의 참석차 프랑스 에비앙을 방문 중인 이재명 대통령은 16일(현지시간) 마크 카니 캐나다 총리와 정상회담을 갖고 국방·안보, 에너지, 핵심광물 등 주요 분야에서 적극 협력해 나가기로 했다.

이 대토령은 이날 에비앙 로얄호텔에서 카니 총리와 양자회담을 갖고 “우리 서로 협력할 게 많다. (양국이) 어떤 협력을 더 구체적으로 할지 한번 논의해 보자”고 제안했다.

조만간 발표할 것으로 예측되는 캐나다 60조 잠수함 사업을 수주건을 염두에 둔 발언으로 해석된다.

이 대통령의 카니 총리와의 정상회담은 독일에 이어 두번째 양자회담이다.

이 대통령은 “캐나다와 대한민국은 정말로 6·25 전쟁 당시부터 아주 깊은 인연을 갖고 있다”면서 “지금은 유사 입장국으로서 서로에게 도움이 되는 관계”라고 말했다.

앞서 카니 총리는 지난해 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 한국을 방문해 이 대통령을 만난 이후 양국의 관계가 계속 발전해 왔다고 평가했다.

그러면서 “두 나라의 파트너십이 계속 성장해 왔다. 국방, 투자, 문화 등 다양한 분야에서 협력을 강화시켜 왔다”고 했다.

양 정상은 이어진 비공개 회담에서 양국 협력 방안에 대해 심도있게 논의했다.

특히 캐나다 차세대 잠수함 수주전이 치열하게 전개되는 가운데 이날 회담이 이뤄진 만큼 이 대통령이 관련 발언을 내놓을 수 있어 주목된다.

현재 한국 한화오션은 캐나다의 최대 60조원 규모의 차세대 잠수함 사업자 자리를 두고 독일기업과 최종 경쟁 중이다. 사업자 발표는 이달 말께로 예상된다.

청와대에 따르면 특히 이 대통령은 글로벌 질서가 재편되고 있는 상황에서 방산 강국인 한국이 신뢰에 기반해 캐나다의 안보 역량 강화에 적극 기여해 나갈 준비가 되어 있다고 강조했다. 이에 대해 카니 총리는 한국과의 협력 관계 형성을 중시하고 있다면서 관련 사항을 지속 협의해 나가자고 화답했다.

또 양 정상은 양국 간 안정적인 에너지 공급망 구축을 위한 협력이 중요하다는 데 뜻을 같이 하고, 원유, LNG, 핵심광물 등 분야에서 호혜적 협력을 확대해 나가기로 했다. 특히 그 과정에서 첨단산업 역량을 갖춘 한국과 풍부한 자원 및 기술력을 보유한 캐나다 간에 장점을 적극 활용할 것을 약속했다.