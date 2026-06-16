[헤럴드경제=장연주 기자] ‘300억원대 사기 의혹’을 받는 차가원 원헌드레드 레이블 대표에 대해 경찰이 구속영장을 신청한 가운데, 그가 가수 MC몽에게 약 103억원에 달하는 선물을 했다는 주장이 나왔다. 원헌드레드레이블과 빅플래닛메이드 등은 경영난으로 3개월 이상 임직원 임금과 4대 보험료를 지급하지 못하고 있어, 차 회장이 MC몽에게 100억원대 선물을 했다는 것이 사실로 드러날 경우 파장이 예상된다.

기자 출신 유튜버 이진호는 지난 15일 유튜브에 올린 영상에서 MC몽이 차 회장에게 받은 선물 목록을 공개했다.

여기에는 롤스로이스 컬리넌(7억), 페라리 로마(3억), 롤스로이스 스펙터(5억), 벤츠 지바겐 클래식(5억), 리처드밀(50억), 파텍 티파니(3억), 오데마 피게 골드(3억), 침대(1억), 뱅앤올룹슨 TV(5000만원), LG 롤오버 TV(1억), 가구(5억), 보석(10억), 보증금(10억) 등이 포함됐다.

MC몽은 차 회장이 일부 선물을 팔거나 회수해갔다고 주장하고 있다. 다만 고가 시계와 침대, 10억원어치 보석 등은 아직 갖고 있는 것으로 알려졌다.

앞서 차 회장은 지난해 12월 MC몽을 상대로 120억6405만원의 대여금 반환을 청구해 지급명령을 받았다. 다만 선물비가 대여금에 포함되는지는 확인되지 않고 있다.

차 회장은 당시 청구서에서 “청구액 이외에도 대여한 금원이 더 있다”며 “이는 추후 별도 청구할 예정”이라고 밝힌 바 있다.

이 판결은 채무자인 MC몽이 법정기간 내 이의신청을 하지 않아 그대로 확정됐다.

현재 원헌드레드레이블과 빅플래닛메이드 등은 경영난으로 3개월 이상 임직원 임금과 4대 보험료를 지급하지 못하고 있는 실정이다. 또 경호업체와 뮤직비디오 제작업체, 청소업체 등 협력사가 못 받은 용역비도 수억원에 달하는 것으로 알려진 만큼, 차 회장이 MC몽에게 100억원대 선물을 한 사실이 확인될 경우 임금체불 사태에 책임이 있다는 비판이 제기될 것으로 보인다.

앞서 MBC ‘PD수첩’은 지난 3일 방송에서 차 회장이 빌려준 돈 120억원이 MC몽의 도박 빚 상환에 쓰였다고 보도했다. 선물비와 별개로 도박 빚 상환을 위해 120억원을 추가로 대여해줬다는 주장이다.

하지만 차 회장은 이에 대해 “자회사 빅플래닛 메이드 프로듀서인 MC몽이 제작비로 쓸 돈이라고 거짓말해 빌려준 돈이지, 도박 빚을 갚으라고 준 돈은 아니다”라고 해명했다.

MC몽 역시 “회삿돈으로 도박을 한 사실은 없다”고 밝혔다.

한편, 경찰은 지난 15일 ‘300억원대 사기 의혹’을 받는 차가원 피아크 그룹 회장 겸 원헌드레드 레이블 대표에 대한 구속영장을 신청했다.

차 회장은 자신이 운영하는 연예기획사 소속 연예인의 지식재산권(IP)을 이용한 사업을 주식회사 노머스에 제안해 계약을 체결한 뒤 242억원의 선급금을 받았지만, 실제 사업을 이행하지 않았다는 혐의를 받는다.

또 이와 별개로 차 회장은 지인과 ‘서로 소유한 주택에 전세 계약을 맺자’고 약속해 보증금 54억원을 받아 챙긴 뒤, 정작 자신은 계약을 이행하지 않은 혐의도 있다.