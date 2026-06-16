- 철도역 노숙인 110명 자립 지원…전국 13개 역서 환경미화 등 일자리 제공

[헤럴드경제= 이권형기자] 철도역 노숙인에게 일자리를 제공하는 코레일의 ‘노숙인 일자리 협력사업’이 올해도 추진된다.

코레일은 공기업 사회적 책임 일환으로 노숙인 110명에게 일자리를 제공하는 ‘2026년도 노숙인 일자리 협력사업’을 펼친다고 16일 밝혔다.

대상 역은 서울역, 영등포역, 청량리역, 수원역, 의정부역, 모란역, 서현역, 부평역, 천안역, 대전역, 대구역, 부산역, 구포역 등 전국 13개 역으로 인천 부평역과 성남 서현역을 추가해 지난해보다 두 곳 늘렸다.

노숙인들은 6개월 동안 역광장 환경미화와 노숙인 계도 관련 업무를 맡아, 하루 3시간씩 월 60시간 근무하며 급여를 받게 된다.

코레일은 지난 2012년부터 전국 지자체, 노숙인지원센터와 함께 자활의지가 높은 노숙인을 선발해 일자리를 지원하는 사회공헌 사업을 진행하고 있다.

코레일은 일거리와 사업비용을 일부 지원하고, 지자체는 주거비, 생활용품 제공과 자활 프로그램 운영을 맡는다. 노숙인지원센터는 근로자 선발과 사업 운영, 취업 지원 등을 담당한다.

그동안 노숙인 총 1400명에게 906개의 일자리를 제공했으며, 대상자 중 33.4%가 코레일 계열사나 지자체 공공근로 등의 일자리에 재취업했다.