인공지능(AI) 에이전트와 스테이블코인이 만난다. 사용자의 승인 범위 안에서 상품을 고르고, 지갑 잔액을 확인하고, 결제까지 처리하는 구조에서는 디지털자산의 쓰임도 달라진다.

6월 비자와 마스터카드는 AI 에이전트 결제 인프라를 발표했다. 비자는 에이전트 점수, 에이전트 등록부, 토큰화 결제자격증명, 스테이블코인 기능을 제시했다. 마스터카드는 카드, 계좌, 스테이블코인을 아우르는 기계 간 자동결제 구조를 내놓았다. 결제망의 다음 시장은 사람이 직접 누르는 결제에서 AI가 조건에 따라 실행하는 결제로 이동하고 있다.

스테이블코인은 AI가 사용할 수 있는 결제·정산 레일로 확장된다. 데이터 구매, API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스) 사용료, 컴퓨팅 자원 결제, 온라인 콘텐츠 접근, 국경 간 소액 정산은 자동 실행에 적합한 영역이다. 지난해 9월 코인베이스와 클라우드플레어가 출범시킨 x402는 웹의 ‘결제 필요(402 Payment Required)’ 응답 코드를 활용해 API, 콘텐츠, AI 에이전트가 스테이블코인으로 즉시 결제할 수 있도록 설계된 공개 표준이다.

미국 정책도 AI 에이전트와 디지털자산을 결제·신원·보안·시장운영의 문제로 연결하기 시작했다. 미국 국립표준기술연구소(NIST)는 2월 AI 에이전트 표준 이니셔티브를 출범시키고, 에이전트의 보안, 상호운용성, 신원 체계를 표준화 과제로 제시했다.

미국 상품선물거래위원회(CFTC)도 3월 혁신 태스크포스를 출범시키며 디지털자산, 블록체인, 인공지능, 자율시스템, 예측시장과 이벤트계약을 같은 감독 범주에 넣었다. 백악관은 5월 핀테크 행정명령에서 디지털자산과 혁신기술을 기존 금융서비스와 결제시스템에 통합하기 위한 규제 업데이트를 지시했다. AI 에이전트 결제는 지갑 접근, 승인, 신원 확인, 거래 기록, 이상거래 차단을 함께 설계해야 하는 핵심 쟁점이 되고 있다.

스테이블코인 산업의 경쟁 기준도 바뀐다. 발행 규모와 준비자산 안정성은 기본 조건이 되고, 차별화는 AI가 돈을 움직이는 과정을 얼마나 안전하게 통제하는지에서 나온다. 경쟁은 발행자와 유통망을 넘어 에이전트 결제 권한을 관리하는 운영 인프라로 확장된다. 지갑 사업자는 에이전트별 지출한도, 거래상대 제한, 허용 토큰과 네트워크, 재승인 조건, 이상거래 차단 기능을 제공해야 한다.

수탁기관은 기업용 에이전트 계정과 다중승인 구조를 설계하고, 결제 사업자와 컴플라이언스 기업은 제재심사, 자금세탁방지, 거래로그, 규제보고를 실시간으로 처리하는 정책엔진을 제공하게 된다. x402 같은 표준이 확산될수록 결제 실패, 중복 결제, 권한 오남용, 서비스 제공과 결제 완료 여부를 맞추는 문제도 커진다.

한국도 AI 에이전트의 결제 기준을 준비해야 한다. 결제 한도, 사용자 재승인, 수탁기관 통제, 이상거래 차단, 거래 로그, 책임 배분을 함께 설계해야 한다. 여기에 가상자산의 국경 간 이전이 외국환거래법상 관리·감독 체계에 편입된 만큼, AI 에이전트 결제가 해외 지급이나 이전으로 이어질 때 신고·보고 요건을 자동으로 식별하고 처리할 수 있어야 한다. 스테이블코인은 AI 에이전트가 경제활동을 수행하는 결제 레일이 되고, 그 표준을 누가 장악하느냐가 다음 디지털금융 경쟁의 방향을 결정할 것이다.

김종승 엑스크립톤 대표