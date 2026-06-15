정청래 대표 평가 묻자 “선거 결과 성찰 속 이뤄질 것”

[헤럴드경제=신혜원 기자] 김민석 국무총리는 15일 전격적인 사의 표명 배경과 관련해 “대통령의 국정을 뒷받침하며 국정 성공에 기여하는 기본 임무를 내각에서 당으로 옮겨 수행하는 것이 더 필요하고 효율적인 상황이 됐다고 판단했다”고 밝혔다. 사실상 여당의 전면에 나서 임기 중반기 당정 관계를 다잡겠다는 의지로 풀이된다.

김 총리는 이날 저녁 MBC 라디오 ‘권순표의 뉴스하이킥’에 출연해 “지금부터는 국회에서 입법도 더 속도감 있게 처리해 뒷받침하고, 임기 중반으로 가면서 생기는 여러 정치적 어려움도 있기 때문에 당이 더 안정적으로 정부와 대통령을 뒷받침하는 것이 좋다”며 이같이 말했다.

사퇴 시점에 대해서는 후임으로 지명된 한성숙 국무총리 후보자의 인사청문회와 임명 절차를 고려해 물러날 계획이라고 전했다. 김 총리는 “(총리 공백 없이) 6월 말에서 7월 초가 되면 물러날 수 있지 않을까 생각한다”고 말했다.

그는 한 후임 후보자에 대해선 강한 신뢰를 드러냈다. 김 총리는 “개인적으로 후임 총리로 마음에 뒀던 분 중 한 분”이라며 “국무회의 등에서 같이 일하며 워낙 일을 잘해 많은 기대를 하고 있고, 민생·경제 회복과 인공지능(AI) 대전환을 이끄는데 필요한 성과를 챙길 자질을 갖추셨다”고 높이 평가했다.

정치권의 최대 관심사인 오는 8월 더불어민주당 전당대회(당대표 출마)에 대해서는 등판 가능성을 부인하지 않으면서도 “출마 여부는 정식으로 당에 돌아간 이후에 말씀드리는 것이 맞는 것 같다”며 구체적인 답변을 아꼈다.

최근 이재명 대통령이 ‘책임’을 강조한 메시지를 두고 정청래 당대표의 강경 노선을 겨냥한 경고가 아니냐는 해석이 나오는 것에 대해서는 우회적으로 동조했다.

김 총리는 정 대표에 대한 개인적 평가는 유보하면서도 “정부는 선거라는 기간 여당에 국정 지지율을 토스하고, 여당이 그것으로 선거 결과를 만든 후에 정부에 다시 토스하는 것”이라며 “그런 점에서 이번 지방선거는 승리라고 하기 어려운 결과가 나왔기 때문에 그 부분에 대한 성찰 속에서 평가가 이뤄질 것”이라고 지적했다. 이 대통령의 높은 지지율에도 불구하고 선거에서 만족스러운 성적을 내지 못한 당 지도부를 우회적으로 비판한 셈이다.

향후 당 통합 방안에 대해서도 “선거 전까지 대통령의 국정 지지율이 상당히 높았음에도 결과는 기대만큼 나오지 않은 게 사실”이라며 “그동안의 완벽한 당정일체와 민생실용확장 노선을 되돌아보고 방향을 추스르는 것이 향후 가야 할 길”이라고 강조했다.

한편, 6·3 지방선거 당시 국민참정권 침해 논란으로 도마 위에 오른 중앙선관위 개혁에 대해서는 헌법 개정 조치까지 언급하며 강경한 입장을 보였다. 김 총리는 “(선관위를) 없앨 수도 없고 행정부 산하에 둘 수도 없다”며 “외부 감시·감독을 받게 해야 하는데 현재 헌법 틀에선 어려우니 딱 해당하는 부분만 ‘원포인트 개헌’을 해야 하지 않나 개인적 생각을 갖고 있다”고 제안했다.

마지막으로 총리직을 수행한 지난 1년에 대해 김 총리는 “응급실에서 일한 그런 느낌”이라며 “나라의 온전한 회복을 위해 이리 뛰고 저리 뛴 1년이었다”고 소회를 밝혔다.