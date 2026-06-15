- 18~19일 KAIST에서 국내외 산학연 전문가 한자리…연속흐름 반응 분야 최신 트렌드 공유

[헤럴드경제= 이권형기자] ‘2026 KFLEX 춘계교류회’가 오는 18일부터 19일까지 KAIST 나노종합기술원에서 열린다.

연속흐름 반응(Flow Chemistry) 분야의 정밀화학·의약·소재 등 첨단 화학공정 협력 논의 등의 최신 연구성과와 산업 적용 사례를 공유하는 자리다.

이번 교류회에서는 국내외 연구자와 산업계 관계자가 한자리에 모여 연속흐름 반응, 미세유체기술, 화학공정 자동화 등 첨단 화학공정 분야의 연구 동향과 기술 활용 사례를 공유하고 산학연 협력 방안을 논의한다.

특히 올해는 한·중 연구자 교류 강화를 위한 특별 세션이 운영되어 양국 연구진 간 최신 연구성과 발표와 함께 국제 공동연구 및 기술협력 가능성을 모색할 예정이다.

아울러 초청강연, 장비 전시, 산학연 네트워킹 프로그램 등도 진행되어 정밀화학, 의약, 소재, 에너지 등 다양한 산업 분야에 활용 가능한 연속흐름 공정기술의 발전 방향과 실용화 사례를 살펴볼 수 있다.

‘2026 KFLEX 춘계교류회’는 한국 Flow Chemistry 산학연 교류회(KFLEX)가 주최하며, 행사 관련 세부 프로그램과 참가 안내는 KFLEX 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.