전용 75~166㎡, 1783가구 공급

GS건설은 오는 7월 경기도 오산시 양산동 일원에 ‘오산헤리티지자이’(조감도)를 분양할 예정이라고 15일 밝혔다.

오산헤리티지자이는 경기 오산시 양산동 223번지 일원(1블록)과 양산동 328-2번지 일원(2블록)에 들어선다. 지하 2층~지상 최고 27층, 22개 동, 총 1783가구 규모의 대단지다. 블록별로는 1블록이 13개동 1069가구, 2블록이 9개동 714가구로 구성된다. 전용면적별 75, 84, 102, 124, 166㎡ 펜트하우스(PH) 등 중대형 위주의 상품 구성이 특징이다.

교통 및 직주근접 인프라도 강점이다. 수도권 전철 1호선 병점역을 걸어서 이용할 수 있으며, 향후 1호선 동탄역 연장(계획) 및 동탄도시철도(트램) 추진에 따른 수혜가 기대된다. 수도권제2순환고속도로(봉담~동탄), 오산화성고속도로, 경부고속도로 등 광역 교통망이 잘 갖춰져 있어 서울 및 수도권 전역으로 이동이 수월하다. 인근에는 삼성전자 화성·기흥캠퍼스, 동탄테크노밸리, 가장산업단지 등이 밀집해 있어 탄탄한 배후 수요를 갖췄다.

생활 편의시설도 풍부하다. 병점역 및 병점복합타운 중심상업지구의 인프라를 공유할 수 있고 롯데시네마, 하나로마트, 양산도서관 이용이 편리하다. 오산세마공원, 화성현충공원, 화산생태공원 등이 인접해 주거환경이 쾌적하다. 신혜원 기자