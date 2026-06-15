올 누적 8.8% ↑, 용인수지 제치고 1위 학군 이점 등에 분당·과천 대체지 부상 꿈마을·샘마을 사업속도, 신축도 신고가

경기 안양시 동안구 아파트값이 올해 들어 가파른 상승세를 보이고 있다. 1기 신도시 재건축 기대감에 더해 성남 분당구와 과천 등 동남권 주거지의 가격 부담이 커지면서 평촌 일대로 수요가 확산한 영향으로 풀이된다.

15일 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 안양시 동안구 평촌동 ‘꿈한신’ 90㎡(전용면적)는 지난달 30일 16억9000만원(8층)에 거래돼 신고가를 기록했다. 인근 귀인마을현대홈타운 80㎡ 도 지난달 23일 14억7000만원(9층)에 신고가를 돌파했다.

통계상으로도 동안구 아파트값 상승세는 뚜렷하다. 한국부동산원의 주간 아파트 가격 동향에 따르면 6월 둘째 주 기준 안양 동안구의 올해 누적 아파트 매매가격 상승률은 8.80%로 전국에서 가장 높았다. 용인 수지구(8.56%), 광명시(8.19%)가 뒤를 이었다.

안양 동안구 비산동 A공인중개사무소 대표는 “동탄에서 30평대가 20억원을 넘긴 단지가 나온 것과 비교하면, 안양 평촌 일대는 오히려 ‘가성비’가 있다는 인식이 생겼다”며 “10·15 대책 당시 동안구도 규제지역에 포함됐지만, 여전히 과거 고점을 회복하지 못한 단지들이 있어 매수 문의자들 사이에서는 추가 상승 여력이 남아 있다는 분위기”라고 말했다.

화성 동탄구의 경우 올해 누적 상승률은 7.19%로 집계됐다. 다만 동탄은 올해 3월 행정구역 개편으로 동탄구 등 4개 구가 신설되면서 2월 거래부터 누계가 집계돼 상승률이 상대적으로 낮게 반영된 측면이 있다.

동안구 집값 상승 배경으로는 학군을 중심으로 한 우수한 정주 여건이 꼽힌다. 동안구를 관통하는 지하철 4호선 범계역과 평촌역을 이용하면 사당역 환승을 거쳐 강남 업무지구까지 40분 안팎에 이동할 수 있다.

동안구 내 귀인로와 평촌대로 일대 형성된 평촌 학원가사거리 주변에는 다수의 학원이 몰려 있다. 500m 안팎의 구간에 등록 학원만 300곳이 넘게 몰려있어 경기도 내 대표 학원가로 꼽힌다. 서울 노원구 중계동 학원가보다 밀집도가 높다.

1기 신도시 재건축 기대감도 가격을 밀어 올리는 요인이다. 최근 30평대에서 17억원에 가까운 신고가가 나온 꿈마을 일대는 평촌 선도지구 3곳 중 한 곳이다. 꿈마을금호·한신·라이프·현대 등 4개 단지로 구성된 귀인블록(A-17구역)은 설계자 입찰 공고를 낸 상태로, 오는 15일 입찰을 마감한다. 평촌 선도지구 가운데 사업 속도가 빠른 곳으로 꼽힌다.

꿈마을 우성·동아·건영3차·건영5차 등 4개 단지가 포함된 민백블록(A-18구역)도 사업시행자인 한국자산신탁이 오는 15일 설계자 선정 관련 입찰을 마감할 예정이다.

평촌 선도지구 중 규모가 가장 큰 샘마을도 사업 절차를 밟고 있다. 샘마을 대우·한양·쌍용·임광·우방 단지는 재건축을 통해 4127가구 규모로 확대하는 방안을 추진 중이다. 이 단지는 지난해 11월 한국토지신탁과 KB부동산신탁을 예비사업시행자로 지정했으며, 이달 중 특별정비구역 지정 제안 신청에 나설 계획이다.

재건축 단지뿐 아니라 신축 단지에도 수요가 유입되고 있다. 동안구의 신축 아파트는 대부분 평촌신도시 택지지구 밖에 위치해 상대적으로 진입 가능한 가격대를 형성하고 있다. 이 때문에 젊은 층 실수요가 지속적으로 유입되고 있다.

동안구 호계동 ‘평촌어바인퍼스트’ 84㎡는 이달 4일 12억3700만원(10층)에 거래되며 신고가를 기록했다. 이 단지는 KB부동산이 KB국민은행의 지난해 아파트 구입자금 대출 자료를 바탕으로 조사한 결과, 지난 한해 동안 30대가 가장 많이 매수한 아파트로 집계된 바 있다.

김인만 김인만부동산경제연구소장은 “과거 서울 강남 접근성이 좋은 외곽 주거지를 찾는 수요는 전통적으로 분당과 과천에 몰렸지만, 이들 지역의 집값이 크게 오르면서 안양 평촌 일대가 그 대안지로 떠올랐다”고 말했다.

김 소장은 또 “평촌신도시 재건축 가운데 꿈마을 등 일부 단지는 분당 시범·양지마을에 이어 1기 신도시 재건축 가운데 사업성이 비교적 양호한 지역으로 평가된다”고 덧붙였다.

윤성현 기자