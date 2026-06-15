- 상표권 양국의 공존동의, 심사에서 AI 활용 등 21년째 양국의 현안과 경험을 공유

[헤럴드경제= 이권형기자] 지식재산처는 15일~16일 한국지식재산센터(서울 강남구)에서 일본 특허청(JPO) 상표 전문가들이 참석한 가운데 ‘제21차 한·일 상표전문가회의’를 개최한다.

한·일 상표전문가회의는 지식재산 분야에서 21년째 양국의 현안과 경험을 공유하는 자리다.

양국은 의제별로 사전에 질의서를 교환하고 그 내용을 상호 발표하는 방식으로 회의를 진행한다.

15일에는 상표권 공존동의·지역단체상표·식별력 판단 등 상표법·심사기준 관련 이슈, 상품분류 현안, 세계 5대 상표 기관인 한국, 미국, 유럽, 일본, 중국 등 TM5에서의 협력방안 등을 논의한다.

오는 16일에는 상표심사에서의 인공지능(AI) 활용에 대해 논의한다. 양국은 도형(이미지)·상표명(문자) 검색 등에 AI를 활용하고 있는데, 이번 회의에서는 AI를 실제 상표심사에 적용키 위한 AI 모델 선정, 데이터 투입 등 학습, 활용 결과의 환류 등 현황 및 향후 계획에 대해 토론한다.

지식재산처 남영택 상표디자인심사국장은 “양국 상표 실무자가 직접 만나 상표법·제도, 상품분류, AI 활용 등 공통 현안에 대한 경험과 고민을 나누는 뜻깊은 자리”라며 “이번 회의를 통해 한·일 간 상표정책 및 제도 운영과 관련한 협력이 한층 강화되기를 기대한다”고 밝혔다.