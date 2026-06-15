[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]경북 포항시는 ‘2026 포항시 양성평등 문화확산 콘텐츠 공모전’을 개최한다고 15일 밝혔다.

이번 공모전은 ‘함께 만드는 성평등 도시 포항, 일상 속 스며드는 양성평등’을 슬로건으로 진행된다.

대구·경북 지역에 거주하는 청소년과 성인이라면 누구나 개인 또는 3인 이내 팀으로 참여할 수 있다.

공모 분야는 웹툰, 카드뉴스, 포스터 등 시각 콘텐츠다.

참가자는 공모 주제를 자유롭게 표현한 작품을 제작해 참가신청서와 개인정보 수집·이용 동의서, 참가 서약서 등 관련 서류와 함께 제출하면 된다.

접수는 오는 8월 14일 오후 6시까지 이메일로 하면된다.

출품작은 외부 전문가가 참여하는 심사위원회의 심사를 거쳐 선정되며 결과는 오는 8월 31일 발표될 예정이다.

공모전과 관련한 자세한 사항은 포항시 홈페이지 고시·공고 및 공지사항을 통해 확인할 수 있다.

김신 포항시 복지국장은 “이번 공모전이 시민들이 일상 속 양성평등의 가치를 자연스럽게 되새기고 실천하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.