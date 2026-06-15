박성호 부산진해경제자유구역청장

부산·경남은 지금 대한민국 산업지도를 다시 그릴 수 있는 중요한 전환점에 서 있다. 해양수산부 부산 이전을 계기로 정책과 산업의 중심이 현장으로 이동하고 있으며, 글로벌 공급망 재편과 물류 환경의 변화 속에서 부산의 전략적 위상은 한층 더 높아지고 있다. 최근 북극항로의 이용 가능성이 점차 현실화되면서 글로벌 해상 물류 경로의 다변화가 가속화되고 있는 점도 이러한 흐름을 뒷받침하고 있다. 이제 중요한 것은 이러한 변화의 흐름을 실제 성장으로 연결하는 실행이다.

부산은 이미 해상에서 그 경쟁력을 충분히 입증해 왔다. 부산신항은 전국 컨테이너 물동량의 약 77%를 처리하며 대한민국 물류의 중심축으로 자리 잡았고, 세계 7위 컨테이너 항만이자 세계 2위 환적항으로서 글로벌 공급망의 핵심 거점으로 기능하고 있다. 또한 전 세계 100여 개국, 500여 개 항만과 연결된 네트워크를 기반으로 부산은 단순한 항만을 넘어 세계를 연결하는 물류 플랫폼으로 발전해 왔다.

그러나 해상 중심의 물류 구조만으로는 급변하는 글로벌 경쟁 환경에 충분히 대응하기 어렵다. 물류의 속도와 부가가치가 경쟁력을 좌우하는 시대에서, 해상과 항공이 결합된 복합물류 체계로의 전환은 필수적인 과제로 부상하고 있다. 특히 반도체, 바이오, 인공지능, 로봇 등 고부가가치 산업일수록 항공물류 의존도가 높아지고 있으며, 글로벌 주요 물류 허브 역시 해상과 항공을 결합한 구조를 통해 경쟁력을 확보하고 있다.

이러한 전환의 핵심에 가덕도신공항이 있다. 2035년 개항을 목표로 추진 중인 가덕도신공항이 완공되면, 부산은 해상물류의 안정성과 항공물류의 신속성이 결합된 ‘Sea & Air 복합물류 체계’를 갖추게 된다. 이는 단순한 물류 기능의 확장을 넘어 공급망 구조를 재편하고, 산업 경쟁력을 근본적으로 끌어올리는 계기가 될 것이다.

이와 함께 가덕도신공항과 연계한 경제자유구역 확대도 구체적으로 추진되고 있다. 강서구 화전·송정·녹산 일원에 조성되는 트라이포트 글로벌 복합물류지구는 항만·공항·철도가 유기적으로 연결되는 공간으로, 물류와 산업이 결합된 새로운 성장 기반을 형성하게 된다.

아울러 가덕도 일원에는 항공물류와 첨단산업, 정주 기능이 결합된 공항복합도시 조성도 함께 추진되고 있다. 또 거제 공항배후도시는 올해 초 거제시와 업무협약을 맺고 타당성 검토 용역이 진행되고 있다. 이는 단순한 배후단지 조성을 넘어 항공 중심 산업을 유치하고 기업 활동과 생활 인프라가 함께 구축되는 자족형 도시 모델을 지향하는 것으로, 경제자유구역 확대의 핵심 축으로 자리 잡고 있다.

특히 부산·경남·울산으로 이어지는 동남권은 제조·서비스·해양 산업이 동시에 집적된 국내 최대 산업벨트로, 물류 인프라 확충 시 산업 간 시너지 효과가 극대화될 수 있는 구조를 갖추고 있다. 제조 기반 위에 물류 기능이 결합될 경우 생산과 유통, 서비스가 통합된 산업 생태계로 확장되며, 이는 기업의 투자와 입지 선택에 결정적인 영향을 미치는 요소가 된다.

여기에 2040년 개항 예정인 진해신항까지 더해지면, 부산·경남은 항만·공항·철도가 결합된 트라이포트를 완성하게 된다. 이는 단순한 인프라 확충을 넘어 생산과 물류, 유통과 서비스가 유기적으로 연결되는 통합 산업 플랫폼을 의미한다. 이러한 환경은 글로벌 기업 유치와 산업 구조 고도화에 있어 핵심 경쟁력으로 작용하게 된다.

부산진해경제자유구역은 이러한 변화의 중심에서 산업과 물류를 연결하는 핵심 플랫폼 역할을 수행하고 있다. 트라이포트 기반 위에서 기업과 산업이 집적되고, 물류와 생산이 결합되는 구조가 형성되면서 부산·경남은 단순한 물류 거점을 넘어 글로벌 산업 허브로 도약할 수 있는 기반을 갖추고 있다.

결국 트라이포트의 완성은 단순한 지역 개발을 넘어 대한민국 성장 구조를 다변화하는 계기가 된다. 글로벌 공급망 경쟁이 심화되는 상황에서 항만과 공항, 철도가 결합된 복합물류 체계는 국가 경쟁력을 좌우하는 핵심 인프라다.

부산은 해상에서 그 가능성을 입증했고, 이제 항공을 통해 그 가능성을 확장하고 있다. 가덕도신공항은 트라이포트를 완성하는 핵심 축이자 부산을 글로벌 산업 플랫폼으로 전환시키는 출발점이다. 가덕도신공항의 적기 완공이 곧 부산이 글로벌허브도시로 도약하는 가장 현실적이고 결정적인 조건이다.