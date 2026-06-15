“목동 최초의 아크로…‘새 주거 기준’ 제시” 목동 유일 한강·안양천 동시 조망 단지

[헤럴드경제=김희량 기자] DL이앤씨는 서울 양천구 목동신시가지6단지(이하 목동6단지) 재건축 사업에 제안한 ‘아크로 목동리젠시’ 홍보관을 개관했다고 15일 밝혔다. 목동 재건축 단지 중 가장 속도가 빠른 6단지의 시공사 선정 총회가 27일로 다가오면서 사업 기대감이 고조되고 있다.

목동6단지는 재건축을 통해 지하 2층~지상 최고 49층, 14개 동, 2173가구 규모(조합 원안 설계 기준)로 재탄생할 예정이다. 사업비는 약1조2868억원 규모이다. DL이앤씨는 앞서 목동6단지 조합이 진행한 시공사 선정 입찰에 단독으로 참여하며 우선협상대상자 자격을 갖고 있다.

DL이앤씨는 교육특구인 목동의 정체성을 살린 ‘아크로 목동리젠시’를 계획하고 있다. 교육과 생활 인프라에 더해 목동에서 유일하게 한강과 안양천을 동시에 조망할 수 있는 입지적 가치를 강조한다는 구상이다. 단지에는 상위 0.1% 수준의 애듀플랫폼 커뮤니티와 함께 리버뷰 스카이 라운지와 리버뷰 스카이 풀빌라 등 한강 조망 특화 커뮤니티를 구현할 예정이다. 이에 더해 DL이앤씨는 글로벌 건축 디자인 그룹인 ‘저디(JERDE)’와의 협업을 바탕으로 S급 한강 조망 세대를 조합원 가구 수 대비 116% 수준까지 확대했다.

주요 사업조건으로는 ▷공사비 물가 인상분 500억원 시공사 부담 ▷이주비 LTV(주택담보대출비율) 100% 조달 ▷조합원 분담금 입주 후 4년 유예 ▷입찰 보증금 CD+0% 금리 등을 제시했다. DL이앤씨는 조합 부담을 낮춰 사업성을 개선하고 분담금을 줄이는 조건을 제시했다.

또 DL이앤씨는 초고층 구조 설계 분야에서 세계적 명성을 가진 영국의 ‘에이럽(ARUP)’, 글로벌 조경 디자인 그룹인 ‘MSP(Martha Schwartz Partners)’와 손잡고 목동 최초의 하이엔드 랜드마크에 걸맞은 단지 구현에 집중한다. 펜트하우스와 듀플렉스하우스(복층형 구조 및 광폭 테라스 적용)를 비롯해 총 1554가구에 특화평면을 적용했고 일부 저층 세대에는 프라이빗 가든과 전용 테라스를 계획했다.

한편 DL이앤씨는 올해 1분기 연결 기준 매출 1조7252억원, 영업이익 1574억원을 기록(잠정)한 것으로 집계됐다.