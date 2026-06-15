서울역 쪽방촌에 위생·제습용품…인천·광주에도 복구 물품

서울 종로구 소재 JTI코리아 본사에서 열린 ‘장마 피해 예방 사업 물품 전달식’에서 JTI코리아 이리나 리(왼쪽부터) 사장, 서울역쪽방상담소 유호연 소장, 해피피플 조재현 이사장이 기념 촬영을 하고 있다. [JTI코리아 제공]
서울 종로구 소재 JTI코리아 본사에서 열린 ‘장마 피해 예방 사업 물품 전달식’에서 JTI코리아 이리나 리(왼쪽부터) 사장, 서울역쪽방상담소 유호연 소장, 해피피플 조재현 이사장이 기념 촬영을 하고 있다. [JTI코리아 제공]

[헤럴드경제=정찬수 기자] JTI코리아가 여름철 집중호우에 대비해 전국 침수 우려지역을 중심으로 장마 피해 예방 지원사업을 시행한다고 15일 밝혔다.

지난 11일 본사에서 열린 물품 전달식에서는 서울역쪽방상담소에 위생용품·제습용품·생필품을 전달했다. 해당 물품들은 서울역쪽방촌 내 ‘온기창고’에 비치돼 주민들이 필요에 따라 활용할 수 있도록 운영된다.

JTI코리아는 사단법인 해피피플과 협력해 6월 말까지 인천광역시와 광주광역시 내 침수 우려 주거 지역에 플러드백·대형 선풍기·호스 등 피해 예방 및 복구 물품을 추가 지원할 계획이다.

서울역쪽방상담소 유호연 소장은 “쪽방촌 주민들은 장마철마다 주거 환경 특성상 누수·위생·안전 등 다양한 어려움을 겪고 있다”며 “이번 지원이 장마철 생활 환경에 실질적인 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

한편 JTI코리아는 5년 전 서울역쪽방상담소와 인연을 맺은 이후 지원을 이어오고 있다.


andy@heraldcorp.com