이동형 정육트럭·영농자재 마켓·복합서점 제안 농식품부, 사업화 지원 추진

[헤럴드경제=김선국 기자] “고기를 사려면 읍내까지 나가야 해요.”

농촌을 직접 찾은 청년들이 발견한 지역의 불편은 생각보다 일상적이었다. 정육점이 없고, 서점이 없고, 영농자재를 사려면 먼 길을 이동해야 했다. 청년들은 이런 생활 속 공백에서 창업 기회를 찾았다.

농림축산식품부는 최근 서울 성수동에서 ‘농촌 소셜창업 청년 서포터즈’ 성과공유회를 열고 우수 창업 아이디어를 선정했다고 15일 밝혔다.

62명의 청년들은 지난달 농어촌기본소득 시범사업 대상지인 경기 연천, 충남 청양, 전북 장수, 전남 신안 등 10개 군을 직접 찾아 주민들을 만나고 생활 불편을 조사했다.

현장에서 가장 눈길을 끈 사례는 충남 청양이다. 청양에는 정육점이 없어 주민들이 신선한 육류를 구입하기 어렵다는 의견이 나왔다. 이에 청년들은 마을회관을 정기적으로 찾아가는 ‘이동형 정육트럭’ 사업을 제안했다. 당일 도축한 고기를 정해진 시간에 판매하는 방식이다.

전북 장수에서는 영농자재 구매를 위해 농민들이 읍내까지 이동해야 하는 불편이 확인됐다. 청년들은 이를 해결하기 위해 영농자재 공동 배송과 전문가 상담을 결합한 ‘이동형 영농 마켓’ 모델을 내놨다.

청소년을 위한 공간 부족 문제도 제기됐다. 전북 장수의 한 팀은 책을 읽고 공부하거나 쉬어갈 수 있는 ‘생활밀착형 복합서점’을 창업 모델로 제안했다.

심사 결과 이동형 정육트럭(충남 청양·으라차차), 이동형 영농 마켓(전북 장수·현장의낙원), 생활밀착형 복합서점(전북 장수·이음과채움)이 농림축산식품부 장관상을 받았다.

청년들은 조사 과정에서 외식·생활수리·문화시설·대중교통 등 농촌의 생활 서비스 공백도 확인했다. 경기 연천에서는 기본소득 사용 가능 가게 정보를 찾기 어려워 지역 밖 소비가 발생한다는 의견이 나왔고, 전남 신안에서는 주민 모임과 공동체 활동이 소비 활성화에 도움이 된다는 목소리도 나왔다.

농식품부는 우수 아이디어를 전문가 검토를 거쳐 실제 사업 모델로 발전시킨 뒤 창업 기업을 선정해 초기 사업화 자금을 지원할 계획이다.