‘이슬라스 카나리아스 랠리’ 경기 장면 활용 극한 레이스 속 혁신 기술력 강조

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)는 레이싱 타이어를 독점 공급하는 국제자동차연맹(FIA) 주관 세계 최정상급 모터스포츠 대회 ‘2026 월드 랠리 챔피언십(WRC)’을 소재로 한 신규 브랜드 필름을 공개했다고 15일 밝혔다.

이번 영상은 지난해 공개된 브랜드 필름 ‘레이스 비욘드 리미츠’의 후속작으로 WRC 2026 시즌 ‘이슬라스 카나리아스 랠리’의 실제 경기를 담았다.

스페인 ‘그란 카나리아섬’의 거칠고 마찰이 강한 아스팔트 노면과 급격한 고저차 등 극한 환경에서도 레이싱 퍼포먼스를 완벽하게 뒷받침하는 혁신 기술력을 전달하기 위해 제작됐다는 게 회사 측의 설명이다.

영상에서는 한국타이어의 초고성능 레이싱 타이어 기술력이 반영된 타막 랠리용 타이어 ‘벤투스 Z215’, ‘벤투스 Z210’를 장착한 랠리 차량들의 다이나믹한 레이스 장면이 이어진다.

이번 브랜드 필름은 한국타이어 유튜브 및 인스타그램, 페이스북 등 글로벌 SNS 채널을 통해 만나볼 수 있다.

한편, WRC는 전 세계의 극한 노면 환경에서 펼쳐지는 세계 최고 수준의 랠리 대회이다. WRC 2026 시즌은 유럽, 아프리카, 남미, 아시아 등 4개 대륙에서 진행되며 총 14개 라운드 중 7라운드까지 마무리됐다.

8라운드는 6월 25일부터 28일까지 그리스에서 열리는 ‘아크로폴리스 랠리 그리스’로 이어질 예정이다.