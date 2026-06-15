[헤럴드경제=민성기 기자] 가수 홍주가 난소암 투병 사실을 밝히며 눈물을 보였다.

15일 방송된 KBS 1TV ‘아침마당’에는 씨름선수 출신 가수 백승일, 가수 홍주 부부가 출연했다.

이날 홍주는 난소암 투병 중이라는 사실을 공개했다. 지난 3월 난소암 3기 판정을 받았다고. 그는 “항암이 6차까지 있는데 표준 항암이라고 독한 항암이다. 3차까지 했다”고 털어놓았다.

이어 “수술하기 전에 드라마에서만 보던 그런 게 저한테 있으니까 정말 말도 안 되더라. 너무 두려웠다”고 속내를 전하기도. 수술 당시를 떠올리며 눈물을 보여 안타까움을 자아냈다.

백승일은 “‘아침마당’ 오랜만에 나온다. 와이프 아프고 정신이 없었는데 ‘아침마당’ 나오니까 힘이 난다”고 말해 먹먹함을 안겼다.

또한 홍주는 “수술하기 전에 드라마에서만 보던 그런 게 저한테 있으니까 정말 말도 안 되더라. 너무 두려웠다”고 털어놓기도 했다. 수술 당시를 떠올리며 눈물도 보였다.

현재 항암 중인 홍주를 대신해 자녀 육아, 집안일을 전담하고 있다는 백승일은 “씨름이 힘드냐 집안일이 힘드냐”는 말에 “집안일이 힘들다”고 답했다.

이어 “집안일은 아무리 해도 티가 안 난다. 대한민국 주부들 대단하다. 전 주부습진까지 걸렸다”고 말했다.