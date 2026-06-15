총상금 15억원 규모 김민솔 선수 우승 나흘간 약 1만8000명 갤러리 발길 이어져

[헤럴드경제=권제인 기자] 메르세데스-벤츠 코리아는 대한골프협회(KGA)와 공동 주최한 ‘메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회’를 성료했다고 15일 밝혔다.

대회는 지난 11일부터 14일까지 경기도 양주시 레이크우드 컨트리클럽에서 열렸다. 디펜딩 챔피언 이동은을 비롯해 메르세데스-벤츠 코리아 브랜드 앰버서더 박현경·김민별, 신지애, 박민지, KLPGA 상금랭킹 1위 서교림 등 국내외 정상급 선수들이 대거 출전했다. 나흘간 약 1만8000명의 갤러리가 대회장을 찾았다.

우승은 최종 합계 4언더파 280타를 기록한 김민솔이 차지했다. 김민솔은 최종 라운드에서 버디 2개와 보기 1개를 기록하며 경쟁자들을 따돌리고 생애 첫 내셔널 타이틀을 획득했다. 3라운드까지 공동 선두를 달렸던 국가대표 양윤서는 1타 차 준우승에 머물렀다.

김민솔은 우승 상금 4억원과 벤츠 GLE 450을 부상으로 받았다. 아울러 여자 골프 메이저 대회인 ‘AIG 위민스 오픈’과 일본 내셔널 타이틀 대회인 ‘일본여자오픈골프챔피언십’ 출전권도 획득했다. 승자 캐디에게는 벤츠 GLB 1년 리스 혜택이 제공됐다.

벤츠 코리아는 올해 처음 한국여자오픈 타이틀 스폰서로 참여해 대회 규모를 확대했다. 총상금을 15억원으로 확대했고, 우승자에게 해외 메이저 대회 출전 기회를 제공하는 등 국제 경쟁력을 강화했다.

갤러리를 위한 다양한 체험 프로그램도 운영했다. 사전 예약 개시 4일 만에 1000건을 돌파한 ‘더 뉴 S-클래스’를 비롯해 주요 차량을 전시했으며, 캠핑 테이블과 푸드트럭을 운영하는 ‘G-클래스 존’, 메르세데스-벤츠 컬렉션 샵 등을 마련했다.

마티아스 바이틀 벤츠 코리아 대표이사는 “대한민국 여자 골프를 대표하는 한국여자오픈의 타이틀 스폰서로 첫해를 함께하며 성공적으로 대회를 마무리하게 돼 뜻깊다”며 “한국여자오픈이 국제적 경쟁력을 갖춘 대회로 성장할 수 있도록 지속해서 지원하겠다”고 말했다.

한편, 2003년 벤츠의 한국 법인으로 출범한 벤츠 코리아는 전국 총 65개 공식 전시장, 73개 공식 서비스센터를 운영하고 있다. 또한, 한국 사회에 장기적인 기여와 사회적 책임을 다하기 위해 국내 11개의 벤츠 공식 파트너사와 함께 ‘메르세데스-벤츠의 약속’ 사회 공헌 프로그램을 활발히 진행하고 있다.