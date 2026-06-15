[헤럴드경제=최원혁 기자] 횡단보도를 건너던 한 여성이 저녁노을을 촬영하기 위해 도로 한가운데 멈춰 섰다가 우회전 차량에 치이는 사고를 두고 누리꾼들 사이에서 갑론을박이 벌어졌다.
최근 차이나닷컴 등 중국 현지 매체들에 따르면 지난 8일 베이징의 한 교차로 횡단보도에서 여성 A씨는 휴대전화로 저녁노을을 촬영하기 위해 잠시 멈춰 서 있던 중 회전하던 차량에 치이는 사고를 당했다.
공개된 영상에는 A씨가 촬영에 집중한 채 주변을 살피지 않는 모습이 담겼다. 잠시 뒤 우회전하던 승용차가 A씨를 들이받았고 충격을 받은 A씨는 도로 위에 주저앉았다. 운전자는 곧바로 차량을 멈추면서 큰 부상으로 이어지지는 않았다.
사고 이후 중국 SNS에서는 보행자 안전 의식을 둘러싼 논란이 이어졌다.
누리꾼들은 “사진을 찍겠다고 도로 한가운데 멈춰 선 행동 자체가 위험했다”, “노을의 아름다움보다 생명이 더 중요하다”, “도로를 전망대처럼 이용해선 안 된다”, “횡단보도에서는 보행자가 최우선 보호대상이다”, “운전자가 못 봤다는 게 이해 안 된다” 등 다양한 반응을 보였다.
한편 현지 경찰은 “보행자는 횡단보도에서 신속히 이동해야 한다”며 “횡단보도 위에서 머무르거나 사진 촬영, 장난 등의 위험한 행위를 삼가야 한다”고 경고했다.
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