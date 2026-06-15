정연복 시 ‘오늘의 길’ 인용 창립 50주년 맞아 반세기 여정 돌아보는 차원 미래 향한 재도약 의미도 2016년부터 글판 운영

[헤럴드경제=한영대 기자] S-OIL은 서울 마포구 본사 사옥 글판을 새롭게 단장했다고 15일 밝혔다. 글판에 사용된 글귀는 정연복 시인의 시 ‘오늘의 길’ 일부다.

이번 시구는 바쁜 일상 속에서도 오늘 하루에 충실하며 자신만의 길을 걸어가는 삶의 가치를 담고 있다. S-OIL은 올해 창립 50주년을 맞아 지난 반세기의 여정을 되돌아보고, 새로운 미래를 향한 재도약의 의미를 담아 인생의 길을 성찰하는 시구를 선정했다.

S-OIL은 2016년부터 마포 사옥에 글판을 게시하고 있다. 계절에 어울리는 문구를 선정해 지역 주민들에게 위로와 희망의 메시지를 전하며 지역사회와의 소통을 이어오고 있다. 지난 3월에는 봄을 맞아 정연복 시인의 시 ‘들꽃의 웃음’ 일부를 인용했다.

S-OIL 관계자는 “이번 글귀가 바쁜 일상을 살아가는 시민들에게 오늘 하루의 소중함을 되새기고, 각자의 길을 걸어갈 용기와 여유를 전하는 메시지가 되길 바란다”며 “앞으로도 사옥 글판을 통해 지역사회와 공감하고 소통하며 희망의 메시지를 전하는 ESG 경영을 지속해 나가겠다”고 말했다.