‘원주시 우수제품 시장개척단’ 파견

[헤럴드경제(원주)=함영훈 기자] 원주시는 지역 중소기업의 동남아 시장 진출을 지원하기 위해 15일부터 19일까지 베트남의 경제중심도시인 호치민에 ‘원주시 우수제품 시장개척단’을 파견한다.

국제 정세 불안과 물류 환경의 불확실성에 대응하고, 수출 시장 다변화를 도모하는 이번 시장개척단에는 원주시 소재 중소기업 12곳이 참여해 현지 바이어와의 일대일 수출상담회와 시장조사 등을 진행할 예정이다.

원주시는 사전 시장성 평가를 통해 구매력이 높은 맞춤형 바이어를 발굴하고, 통역 등 상담회 전 과정 지원에 나설 계획이다.

또한 참가기업의 샘플 물류비 일부를 지원해 기업들의 부담을 줄일 예정이다.

아울러 상담 성과가 우수한 제품에 대해서는 하반기 현지 유통사 입점과 마케팅 지원 등 후속 사업을 연계해 베트남 시장에 안정적으로 진출할 수 있도록 지속적으로 지원할 방침이다.

원주시 관계자는 “이번 시장개척단이 지역 기업들의 베트남 시장 진출과 수출 확대를 위한 중요한 발판이 되길 기대한다”라며, “앞으로도 관내 중소기업의 해외 시장 개척을 위해 적극적인 지원을 이어가겠다”라고 말했다.