서울숲 도담정원서 ‘그린 더 플래닛’ 진행

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대위아가 창립 50주년을 맞아 서울숲에서 환경 보호 캠페인을 열고 생물다양성 보전과 친환경 실천 문화 확산에 나선다고 15일 밝혔다.

현대위아는 국제아동권리 비정부기구(NGO) 세이브더칠드런과 함께 지난 13~14일 서울 성동구 서울숲 내 ‘도담정원’에서 ‘그린 더 플래닛’ 캠페인을 진행했다.

그린 더 플래닛은 기후변화 대응과 생물다양성 가치 확산을 위한 현대위아의 환경 캠페인이다. 창립 50주년을 보다 의미 있게 기념하기 위해 마련된 이번 행사에는 이틀간 약 3000명이 참여했다.

행사는 서울숲 내 도담정원에서 열렸다. 도담정원은 현대위아가 지난 5월 서울시와 업무협약을 맺고 조성한 기업동행정원이다. 현대위아는 이곳에 층꽃나무와 지리터리풀 등 다양한 식물을 심고 꿀벌의 먹이원이 되는 밀원식물 공간을 조성했다. 이를 통해 생물다양성과 자연 보호의 중요성을 체감할 수 있도록 했다.

아울러 멸종위기종인 담비를 모티브로 제작한 현대위아 캐릭터 ‘도담이’를 활용해 자연 보호 메시지를 전달하는 공간으로 운영하고 있다.

현대위아는 방문객들이 환경 보호 실천에 동참할 수 있도록 다양한 참여형 프로그램도 마련했다. ‘함께하길 바람’ 프로그램에서는 참가자들이 환경을 위해 실천할 행동을 바람개비에 직접 적어 정원에 전시했다.

가족 단위 방문객과 어린이를 위한 ‘도담이의 바람’ 프로그램도 운영했다. 어린이들은 정원 곳곳에 숨겨진 도담이를 찾으며 멸종위기 동물을 보호하기 위한 행동을 배우는 시간을 가졌다. 참가자들에게는 가정에서도 친환경 활동을 이어갈 수 있도록 ‘씨앗 키트’도 제공했다.

현대위아 관계자는 “창립 50주년을 더욱 뜻깊게 기념하기 위해 환경 보호 캠페인을 마련했다”며 “환경 보호와 생물다양성 보전을 통해 지역사회와 함께 성장하는 기업이 되도록 노력하겠다”고 말했다.

한편, 현대위아는 지난해 글로벌 ESG(환경·사회·지배구조) 평가기관인 에코바디스의 2024년 지속가능성 평가에서 환경 분야에서 최고 점수를 받으며 2년 연속 ‘골드(Gold)’ 등급을 획득한 바 있다.