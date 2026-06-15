자체 기술 ‘눈’과 ‘귀’ 완성…‘하이퍼클로바XSEED 4B’ 공개 폐쇄망서 소버린 AI 풀스택, 국방 전 영역 AX 단계적 완성

[헤럴드경제=고재우 기자] 네이버클라우드가 오는 2030년까지 전군 인공지능(AI) 전환에 박차를 가한다.

자체 개발한 경량 옴니모달 ‘하이퍼클로바XSEED 4B’ 모델 공개를 통해, 소버린 AI 풀스택에 기반한 ‘국방 AI 풀스택 전략’을 지원한다.

네이버클라우드는 ‘2026 한국군사과학기술학회 종합학술대회’에서 하이퍼클로바XSEED 4B 모델을 공개하고, 다양한 국방 AI 활용 사례를 선보였다고 15일 밝혔다.

이와 함께 폐쇄망 내 소버린 AI 기반 국방 AX 로드맵 제시 등 인프라부터 AI 모델, 에이전트까지 아우르는 국방 AI 풀스택 전략을 소개했다.

현대 전장은 드론 영상, 위성사진, 무전 음성, 작전 문서 등 실시간 정보 분석, 신속한 의사 결정이 필수다. 이에 따라 텍스트뿐 아니라 이미지·영상·음성까지 동시에 이해할 수 있는 옴니모달 AI가 국방 분야의 핵심 기술로 주목받고 있다.

하이퍼클로바XSEED 4B 모델은 네이버클라우드가 공개한 국방 환경 최적화 경량 옴니모달 모델이다. 자체 개발한 비전 인코더(HyperCLOVA X CLIP)와 오디오 인코더를 탑재해 다양한 데이터를 동시에 처리할 수 있다. 또 한글 문서를 포함한 다양한 한국향 데이터를 학습해 국방 환경에 최적화했다.

특히 4B 옴니모달 모델은 기존 8B급 LLM 백본모델을 프루닝(Pruning)과 지식 증류(Distillation) 기술로 최적화했다. 모델 크기는 절반으로 줄이면서 옴니모달 모델을 생산하는 공정의 효율화는 기존 8B 옴니모델보다 향상됐다. 이를 통해 클라우드, 드론, 무인체계, 전술 차량 등 제한된 컴퓨팅 환경에서도 안정적으로 동작해야 하는 국방 AI의 현장 적용성을 높였다.

하이퍼클로바XSEED 4B 모델은 드론 및 해안 감시 영상 기반 객체 탐지, 위성사진 변화 탐지 및 분석, 사격장·생활관 위험요소 식별, 군용 장비 자동 인식, 전장 지도 분석 등 다양한 상황에 활용 가능하다. 정보·감시·정찰(ISR) 자동화, 설명할 수 있는 무인체계, 통합 상황 인식 등에 적용될 것으로 기대된다.

아울러 네이버클라우드는 국방 분야의 특성을 고려해, 폐쇄망에서도 안전하게 운영할 수 있는 소버린 AI 체계를 핵심 비전으로 제시했다. 인프라부터 AI·기계학습 운영(MLOps), 거대언어모델(LLM), 에이전트까지 국방 AI 풀스택을 통해 데이터 주권과 보안성을 확보할 수 있다는 설명이다.

네이버클라우드는 올해까지 국방 AX를 위한 기반을 구축하고, 오는 2030년까지 국방 전 영역에 AI 에이전트를 확산할 계획이다. 자율형 작전 지원 체계 고도화를 통해 국방 전 영역의 AI 전환을 단계적으로 완성할 방침이다.