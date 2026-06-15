- 덴마크 올보르, 미국 샌디에이고와 각축…유득원 행정부시장, 런던서 최종 프레젠테이션 나서

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시가 2029 인빅터스 게임 유치를 국가보훈부·상이군경회와 원팀으로위해 최종 유치전에 나섰다.

시는 유득원 대전시 행정부시장이 권오을 국가보훈부 장관, 대한민국상이군경회 등과 함께 14일~18일까지 영국 런던을 방문해 ‘2029 인빅터스 게임 대전’ 유치를 위한 최종 프레젠테이션(PT)을 전개한다고 15일 밝혔다.

이번 방문은 ‘2029 인빅터스 게임’ 개최도시 선정을 앞둔 마지막으로 덴마크 올보르, 미국 샌디에이고와 함께 최종 후보도시로 경쟁하고 있다.

대전시는 그동안 국가보훈부, 대한민국상이군경회와 함께 유치위원회 출범, 유치의향서 제출, 기획재정부 국제행사 승인, 영문 유치계획서 제출, 인빅터스게임재단(IGF) 현지실사 대응 등 유치 절차를 단계적으로 추진해 왔다.

방문단은 15일 런던 한국전 참전비 참배와 첼시왕립병원 한국전 참전용사 위문, 프레젠테이션 리허설 등을 진행한 뒤 16일 영국 육군박물관(HAC, Armoury House)에서 인빅터스게임재단 심사위원단을 대상으로 최종 프레젠테이션을 진행할 예정이다.

국가별로 90분간 진행되는 발표에서는 국가보훈부가 국가 차원의 개최 의지와 정책적 지원 계획을 설명하고, 대전시는 대표 보훈도시이자 과학수도로서의 강점과 대회 운영계획을 소개한다. 대한민국상이군경회는 상이군인 공동체의 지지와 참여 기반을 전달하며 대한민국 대전 개최의 당위성을 강조할 계획이다.

특히, 대전시는 국립대전현충원과 대전보훈병원, 대덕연구개발특구, 대전컨벤션센터를 비롯한 우수한 교통·컨벤션 기반을 바탕으로 ‘기억·존중·회복·연대’를 핵심 가치로 구현할 수 있는 개최 구상을 중점적으로 설명한다. 아울러 기존 체육시설과 도심 공간을 연계 활용한 효율적이고 실현 가능한 개최 모델과 참가 선수단 중심의 운영계획을 제시하며 대전의 준비된 역량을 알릴 예정이다.

지난 2월 인빅터스게임재단 현지실사에서도 경기장 클러스터 구성과 대전드림아레나, 대전용운국제수영장 등 주요 시설의 준비 상황, 국립대전현충원을 활용한 사이클 경기 구상 등이 긍정적인 평가를 받았다. 시는 당시 실사단이 제시한 수송·안내체계와 숙박 확보 등의 보완 의견을 최종 유치계획에 반영해 대회 운영계획을 더욱 구체화했다.

대전이 개최도시로 선정되면 2029년 10월 6일부터 15일까지 10일간 세계 25개국 3000여 명의 선수단이 참가하는 국제 상이군인 스포츠 축제가 열린다. 대회는 육상, 양궁, 사이클, e-스포츠 등 총 12개 종목으로 진행될 예정이며, 개최도시 선정 결과는 오는 7월 중 결정된다.

유득원 대전시 행정부시장은 “이번 최종 프레젠테이션은 단순한 국제행사 유치를 넘어 국가를 위해 헌신한 분들의 회복과 재도전을 대한민국과 대전이 어떻게 지원할 것인지 세계에 보여주는 자리”라며 “국가보훈부, 대한민국상이군경회와 함께 마지막까지 ‘원팀’으로 대전의 준비된 역량과 대한민국의 진정성 있는 보훈 가치를 전달하겠다”고 말했다.