미·이란 종전 합의에 호르무즈 개방 기대 선원 137명 귀항길 열리나…기뢰·병목 현상은 과제

[헤럴드경제=김선국 기자] 미국과 이란이 종전 양해각서(MOU)를 체결하고 호르무즈 해협 개방에 합의하면서 100일 넘게 해협에 발이 묶여 있던 한국 선박들의 운항 재개에도 기대가 커지고 있다.

15일 정부에 따르면 현재 호르무즈 해협에 머물고 있는 한국 관리 대상 선박은 모두 24척이다. 한국 국적 선박과 향후 국적 취득 예정 선박이 포함된다.

이들 선박에는 한국 선박 승선 인원 103명과 외국 선박 승선 인원 34명 등 한국인 선원 137명이 탑승하고 있다.

한국 선박들은 이란이 호르무즈 해협 봉쇄에 들어간 지난 2월 말 이후 약 3개월 반 동안 해협 안에 머물러 왔다. 정부에 따르면 식량과 식수, 연료는 안정적으로 확보하고 있지만 장기 정박으로 선원 피로도는 높은 상태다.

실제 지난달에는 HMM 초대형 유조선 ‘유니버설 위너호’가 한국 선박 가운데 처음으로 해협을 빠져나왔고, 최근에는 액화천연가스(LNG) 운반선 1척도 추가로 통과했다. 이에 따라 당초 26척이던 한국 관리 대상 선박은 현재 24척으로 줄었다.

다만 미국과 이란이 선박들의 안전 항해를 어떤 방식으로 보장할지에 대한 구체적인 내용은 아직 공개되지 않았다. 이란이 해협에 설치한 기뢰 문제도 남아 있다.

2000척으로 추정되는 선박이 좁은 해협을 통과해야 하는 만큼 혼잡도 예상된다. 선박들이 순차적으로 빠져나오는 과정에서 통항 지연이 발생할 가능성도 있다.

이란 내부 상황도 변수다. 지난 4월 이란 정부가 호르무즈 해협 봉쇄 해제를 발표했다가 군부와 이슬람혁명수비대(IRGC)의 반발로 하루 만에 번복한 사례가 있다.

정부는 그동안 호르무즈 해협 내 선박들과 실시간 소통 체계를 유지해 왔다. 해협이 정상 개방되면 선박들이 목적지까지 안전하게 운항할 수 있도록 지원을 이어갈 계획이다.