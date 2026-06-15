타스만 군용 지휘차·소형전술차 등 선봬

[헤럴드경제=권제인 기자] 기아가 세계 최대 규모 방위산업 전시회인 ‘유로사토리 2026’에 참가해 군용차량 경쟁력을 선보인다고 15일 밝혔다.

올해 유로사토리는 15일(현지시간)부터 19일까지 프랑스 파리 노르 빌팽트 전시장에서 개최된다. 1967년 시작된 유로사토리는 격년으로 개최되는 세계 최대 규모 방산 전시회다. 올해는 전 세계 66개국 2300여개 기업이 참가해 첨단 방산 기술과 장비를 선보인다.

기아의 유로사토리 참가는 2016년 이후 10년 만이다. 기아는 이번 전시를 통해 경형부터 대형까지 아우르는 특수차량 풀라인업 경쟁력을 글로벌 시장에 알린다는 계획이다.

전시 차량은 경형 특수차량인 ‘타스만 군용 지휘차’를 비롯해 ‘소형전술차(KLTV) 2인용 카고 차량’ 실차와 차세대 중형표준차(KMTV), 대형표준차 모형 등이다.

타스만 군용 지휘차는 픽업트럭 기반의 우수한 오프로드 성능에 무전기, 등화관제 장비 등 군용 특수사양을 적용한 차량이다. 지난해부터 대한민국 국군의 표준 지휘차로 실전 배치됐으며 국내는 물론 유럽 등 해외 시장에서도 관심을 받고 있다.

소형전술차는 60% 종경사와 40% 횡경사 주행이 가능하며 수심 760㎜ 하천 도하 능력을 갖췄다. 총탄과 폭발물로부터 탑승자를 보호할 수 있고 영하 32도의 극저온 환경에서도 운용이 가능하다.

특히 이번 전시 차량에는 공기 흡입구를 높여 도섭 능력을 향상시키는 스노클과 엔진 냉각 시스템이 적용돼 사막과 열대우림, 산악지형 등 다양한 환경에서 운용할 수 있다.

기아의 소형전술차는 한국군뿐 아니라 유럽, 중동, 아시아·태평양, 중남미 지역 국가들에도 공급되고 있다. 최근에는 폴란드군의 신형 표준차량으로 선정되며 상품성을 인정받았다.

차세대 중형표준차는 수심 1m 하천 도하와 60% 종경사·40% 횡경사 주행, 최대 25명 또는 화물 10톤 수송이 가능한 험지 주행 능력을 갖췄다. 대형표준차는 대규모 화물의 적재·운반·하역에 특화된 차량이다.

기아 관계자는 “소형전술차 위주로 전시를 구성했던 10년 전과 달리 올해는 글로벌 고객들로부터 상품성을 인정받은 신형 소형전술차 파생 모델 및 경형부터 대형까지 아우르는 특수차량 풀 라인업을 선보이게 돼 의미가 크다”며 “앞으로도 50년 이상의 특수차량 개발 경험을 바탕으로 군 고객을 위한 맞춤형 모델을 개발해 미래 군용 모빌리티의 비전을 제시하겠다”고 밝혔다.

한편, 기아는 앞서 지난달 동유럽 및 흑해 지역의 대표적인 방위산업 전시회인 ‘BSDA(Black Sea Defense, Aerospace & Security) 2026’에 처음 참가해 다양한 군용차량을 선보이는 등 다양한 국제 무대에서 군용 모빌리티 경쟁력을 알리고 있다.