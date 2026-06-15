선감항·풍도항에 임시 편의시설 운영 해수부, 어촌·어항재생 우수지자체 6곳 선정

[헤럴드경제=김선국 기자] 경기 안산시가 어촌·어항 재생사업 과정에서 주민 불편을 줄이고 사업 속도를 높인 성과를 인정받아 정부가 선정한 ‘어촌·어항재생사업 관리 우수지자체’ 대상에 선정됐다.

해양수산부는 ‘2026년 어촌·어항재생사업 관리 우수지자체’ 평가 결과 경기 안산시를 대상으로 선정했다고 15일 밝혔다. 최우수상은 강원 삼척시와 전남 무안군이, 우수상은 부산 사하구·울산 동구·전남 해남군이 각각 받았다.

해수부는 어촌·어항재생사업의 우수 성과를 발굴하고 사업 추진 역량을 높이기 위해 2024년부터 우수지자체 평가를 시행하고 있다. 올해는 전국 18개 기초지자체가 참여해 집행 실적과 시설 준공률, 사업관리 역량, 업무 협조도 등을 종합 평가받았다.

대상을 받은 안산시는 선감항과 풍도항 정비사업 과정에서 자체 예산을 투입해 다목적 컨테이너와 임시 화장실 등 편의시설을 운영한 점이 높은 평가를 받았다. 공사 기간 발생할 수 있는 어업인 소득 공백과 이용객 불편을 최소화했다는 평가다.

또 체계적인 사업 관리와 신속한 공사 추진으로 사업 효과를 높인 점도 수상 배경으로 꼽혔다.

수상 지자체에는 대상 300만원, 최우수상 200만원, 우수상 100만원의 포상금과 해양수산부 장관상이 수여된다. 2027년 어촌뉴딜3.0 신규 사업지 선정 때 가점도 부여된다.

현재 해수부는 전국 183개 어촌·어항재생사업을 추진 중이다. 정부는 노후 어항 정비와 생활 인프라 확충을 통해 어촌을 경제·생활 거점으로 육성한다는 계획이다.