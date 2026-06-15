임베디드 AI·제조 지능화 트랙 운영 미취업 청년 500명 대상…7월까지 접수

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대차그룹은 청년 직무역량 강화 교육 프로그램 ‘HINT(HMG Incubation of New Talent)’를 신설하고 1기 참가자를 모집한다고 15일 밝혔다.

HINT는 고용노동부와 산업통상자원부가 국내 기업들과 함께 추진하는 청년 직업훈련 사업 ‘K-뉴딜 아카데미’의 일환이다. 기업 주도의 실무 교육과 현장 중심 프로그램을 통해 청년들의 직무 역량을 강화하고 진로 설계를 지원하기 위해 마련됐다.

1기 교육은 만 15세 이상 34세 이하 미취업 청년 500명을 대상으로 오는 7월 27일부터 3개월간 진행된다.

교육 과정은 미래 모빌리티 개발 분야의 핵심 기술 역량을 강화하는 ‘임베디드 AI’와 제조 현장의 디지털 전환 및 스마트화를 학습하는 ‘제조 지능화’ 등 2개 트랙으로 구성됐다.

참가자들은 2박 3일 합숙 교육을 시작으로 권역별 교육장에서 통학형 교육 과정을 이수하게 된다.

직무 교육과 함께 현대차그룹 핵심 생산공장 견학, 실차 기반 교육, 현직자 특강 등 다양한 현장 중심 프로그램도 제공된다. 교육비 지원은 물론 진로 탐색 프로그램과 기초 소양 교육 등도 함께 운영된다.

현대차그룹은 전체 교육 과정의 90%를 비수도권에서 운영해 지역 청년들에게 전문 실무 교육 기회를 제공하고, 지역 인재 육성 기반을 강화한다는 계획이다.

참가 신청은 이날부터 7월 3일까지 HINT 공식 홈페이지를 통해 가능하다. 현대차그룹은 서류 심사와 전화 인터뷰를 거쳐 최종 참가자를 선발할 예정이다. 아울러 1기 운영 이후 오는 9월께 2기 참가자 모집도 진행할 계획이다.

현대차그룹 관계자는 “HINT 프로그램은 현대차그룹의 모빌리티 분야 전문성과 현장 교육 노하우를 담은 차별화된 교육 과정”이라며 “앞으로도 청년들이 산업 현장에서 요구되는 실무 역량을 갖춘 미래 인재로 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.