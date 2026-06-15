우수 연금 인재 발굴 및 육성 동울산지점 조주희 과장 1위

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나은행이 연금 전문 상담 역량을 강화하기 위해 전국 직원을 대상으로 한 경연대회인 ‘2026 연금고수전’을 성료했다고 15일 밝혔다.

연금고수전은 직원들의 연금 업무 전문성을 높이고 우수 인재를 발굴하기 위해 마련된 하나은행의 대표적인 연금 교육 프로그램이다. 하나은행은 영업 현장의 연금 상담 역량을 강화하고 고객들에게 보다 체계적인 은퇴설계 서비스를 제공하기 위해 2024년부터 매년 해당 대회를 개최하고 있다.

올해 대회에는 전국 영업점과 본부 직원 약 4600명이 온라인 예선에 참가했다. 이 가운데 본부별 우수 성적을 거둔 50명이 본선에 진출해 결선 무대에서 경쟁을 펼쳤다. 결선 현장에는 이호성 하나은행장을 비롯한 임직원들이 참석해 참가자들을 응원했으며, 참가자들은 소속 본부의 명예를 걸고 경쟁을 벌였다.

하나금융그룹 명동사옥 대강당에서 열린 결선에서는 퇴직연금 제도와 연금 상품, 세무, 은퇴설계 등 연금 전 분야를 아우르는 문제가 출제됐다. 특히 실제 영업 현장에서 발생할 수 있는 상담 사례를 기반으로 참가자들의 실무 역량과 문제 해결 능력을 평가했다. 또 최신 연금시장 동향과 상담 노하우를 공유하는 시간도 마련됐다.

이번 대회에서는 동울산지점 조주희 과장이 1위를 차지했다. 조 과장은 “대회를 준비하는 과정에서 퇴직연금 제도와 세무, 은퇴설계에 대해 많은 공부를 한 소중한 경험이었다”며 “앞으로도 전문성을 지속적으로 키워 손님들의 안정적인 노후 준비를 돕는 최고의 연금 파트너가 되겠다”고 밝혔다.

한편, 하나은행은 연금 사업 경쟁력 강화에 속도를 내고 있다. 지난해 연금사업본부를 연금사업단으로 격상한 데 이어 올해는 연금사업단을 ‘퇴직연금그룹’으로 확대 개편했다.

이호성 하나은행장은 “하나은행은 앞으로도 직원들의 연금 역량 강화를 위한 지원을 아끼지 않을 것”이라며 “손님들에게 차별화된 연금 솔루션을 제공하는 대한민국 대표 연금 명가 은행으로서의 위상을 더욱 공고히 해 나가겠다”고 밝혔다.