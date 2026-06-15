- 충남 방문의 해 활성화 일환…생태관광 1코스 완주 인증 업로드 시 1만원 상당 상품권 지급

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도는 충남 방문의 해(2025~2026년) 일환으로 ‘충남 스마트 전자지도생태관광 스탬프 투어 이벤트’를 본격 운영한다고 15일 밝혔다.

충남문화관광재단과 협업해 오는 11월 30일까지 진행하는 이번 이벤트는관광객의 편의를 높임과 동시에 지역 경제 활성화를 위해 충남 스마트 관광 전자지도 앱에 도내 생태관광지 10선을 디지털 정보화 했다.

충남 스마트관광 전자지도 앱은 도내 숨은 명소와 맛집, 숙박, 체험 프로그램 정보를 한눈에 확인하고, 실시간 위치 정보(GPS)를 활용해 대중교통 및 내비게이션 길 안내까지 받을 수 있는 모바일 기반의 스마트 관광 서비스다.

이벤트 참여 방법은 스마트폰에서 ‘충남 스마트관광 전자지도’ 앱을 설치한 후, 스탬프 투어를 실행해 지정된 관광지를 방문하면 된다.

스탬프 투어를 완료하면 완주 인증서를 발급 받아 필수 해시태그(#충남관광, #충남방문의해)와 함께 개인 누리소통망에 업로드하면 선착순으로 1만원 상당의 모바일 상품권을 지급한다.

생태관광 코스 및 지점은 ▷청산과 순백의 새(예산 황새공원·덕산 수덕사) ▷바람과 모래의 시간(서산 천수만 버드랜드, 태안 신두리사구) ▷초록 몰입 숲과 습지(논산 대둔산, 금산 천내습지 에코습지교육원) ▷바다 건너온 생명의 길(보령 소황사구, 서천 금강하구 조류전시관) ▷충남 명산 탐방 코스(공주 계룡산 동학사, 청양 칠갑산 장곡사)다.

충남도 김영명 환경산림국장은 “이번 이벤트는 보전 가치가 있고 생태계 보호의 중요성을 체험·교육할 수 있는 생태관광지의 매력을 알리는 기회가 될 것”이라며 “지속가능한 생태기반 확충 등 지역의 새로운 성장 동력이 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.