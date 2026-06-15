美 시카고서 글로벌 인재 행사 ‘BTC’ 개최 MIT 등 석∙박사 인재 40여명 참석

[헤럴드경제=권제인 기자] LG에너지솔루션이 미국 시카고에서 글로벌 배터리 인재 확보에 나섰다. 김동명 LG에너지솔루션 사장을 비롯한 주요 경영진이 총출동해 미래 배터리 기술 혁신을 이끌 핵심 연구 인재들과 소통하며 회사의 기술 비전과 성장 전략을 공유했다.

LG에너지솔루션은 13일(현지시간) 미국 시카고에서 글로벌 인재 행사인 ‘BTC(Battery Tech Conference)’를 개최했다. BTC는 LG에너지솔루션이 매년 세계 각국의 석·박사급 인재를 초청해 회사의 기술력과 비전을 소개하는 채용 연계형 행사다. 글로벌 배터리 기술 혁신을 함께 이끌 미래 연구 인재들과 회사 리더십이 한자리에 모여 연구개발(R&D) 방향성과 기술 비전을 공유하는 교류의 장으로 자리매김하고 있다.

이번 행사에는 MIT, 스탠퍼드대, UC버클리, 시카고대, 아르곤 국립연구소 등 미주 지역 주요 대학 및 연구기관의 석·박사 및 연구원 40여명이 참석했다. 에너지저장장치(ESS), 차세대 배터리 등 핵심 연구 분야는 물론 AI, 피지컬 AI 등 미래 기술 분야 인재들도 함께했다.

LG에너지솔루션에서는 김동명 사장을 비롯해 이진규 최고디지털책임자(CDO) 전무, 김기수 최고인사책임자(CHO) 전무 등 주요 경영진과 이재헌 셀선행개발그룹장, 김기웅 ESS개발센터장, 윤정석 AI·빅데이터 담당 상무 등 기술 분야 핵심 임원들이 참석했다.

김 사장은 환영사에서 “이제 배터리는 하나의 제품이 아니라 세상 모든 에너지를 연결하는 핵심 인프라가 되고 있다”며 “미래 에너지 산업의 방향을 함께 설계할 인재들을 만나기 위해 이 자리를 마련했다”고 말했다.

이어 진행된 ‘CEO 세션’에서는 재료공학 박사 출신 연구원에서 최고경영자(CEO)에 이르기까지의 경험을 소개하고 참석자들과 질의응답을 진행했다.

김 사장은 “LG에너지솔루션을 단순한 배터리 기업을 넘어 토탈 설루션을 제공하는 에너지 플랫폼 기업으로 키우고자 한다”며 “그러한 미래를 만드는 일은 여러분과 같은 R&D 인재들”이라고 강조했다. 이어 “배터리의 미래를 만들어 나가는 일은 쉽지 않은 여정이겠지만 그만큼 의미 있고 가치 있는 도전이 될 것”이라고 말했다.

행사에서는 CTO, CDO 등 주요 연구 조직의 현황과 비전이 공유됐으며, ESS와 AI·빅데이터, 차세대 배터리 등 신기술 분야 연구 발표도 진행됐다. 특히 배터리 분야 권위자인 이상영 연세대 화공생명공학과 교수가 특별 강연자로 나서 최신 배터리 연구 동향을 소개했다.

참석자들은 포스터 발표와 네트워킹 세션을 통해 연구 성과와 아이디어를 공유했으며, LG에너지솔루션 임직원들과 교류하며 회사와 기술 경쟁력에 대한 이해를 높였다.

LG에너지솔루션 관계자는 “BTC는 글로벌 연구 인재들과 배터리 산업의 청사진을 함께 그려 나가는 대표적인 인재 확보 통로로 확고히 자리 잡고 있다”며 “앞으로도 미래 성장을 가속화하고 혁신을 주도할 인재 확보를 위해 지속적으로 노력할 것”이라고 말했다.

한편, LG에너지솔루션은 지난달 여의도 파크원 본사에서 ‘2026 발명왕·출원왕 시상식’을 개최하고 우수 연구성과를 창출한 12명을 선정해 시상하는 등 인재 발굴 및 육성을 위해 적극적인 행보를 이어가고 있다.