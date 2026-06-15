신규 라인업 15일 계약 개시 공간성, 합리적 가격대 동시 갖춰 3.5 가솔린·1.6 터보 하이브리드 9인승 선 출시 하반기 7인승 출시 예정

[헤럴드경제=서재근 기자] 기아가 카니발의 신규 라인업인 ‘더 기아 카니발 하이루프(이하 카니발 하이루프)’를 출시하고 계약을 시작했다고 15일 밝혔다.

카니발 하이루프는 카니발 기본 모델에 하이루프를 적용해 공간감을 한층 끌어올린 모델로, 기존 하이리무진의 강점으로 꼽히는 여유로운 공간성을 갖추면서도 합리적인 가격대로 선택 폭을 넓혔다는 게 회사 측의 설명이다.

카니발 하이루프는 기존 카니발 하이리무진과 동일한 스틸 소재 루프를 적용해 우수한 내구성과 안전성을 확보했으며, 카니발 기본 모델 대비 270㎜ 상향된 전고를 바탕으로 2열과 3열 승객 모두에게 넉넉한 헤드룸을 제공해 한층 쾌적한 실내 환경을 구현했다.

하이루프의 외장에는 수평적인 라인을 강조한 크롬 몰딩과 대형 LED 후방 보조제동등을 적용해 차급에 걸맞은 품격과 고급스러운 이미지를 더하는 동시에 후방 시인성도 개선했다.

실내는 스웨이드 소재를 적용해 라운지와 같은 분위기를 구현했으며, 후석 LED 독서등도 적용해 탑승객의 편의성을 높였다.

기아는 카니발 하이루프의 9인승 모델을 우선 출시하고, 하반기 중 7인승 모델도 순차적으로 선보일 계획이다.

파워트레인은 3.5 가솔린과 1.6 터보 하이브리드 두 가지로 운영되며, 외장 색상은 ▷오로라 블랙 펄 ▷스노우 화이트 펄 2종, 내장 색상은 코튼 베이지로 구성된다.

특히, 기아는 폭넓은 고객이 프리미엄 공간 가치를 경험할 수 있도록 카니발 하이루프의 가격을 5000만원대부터 구성했다.

카니발 하이루프의 트림별 판매 가격은 3.5 가솔린 ▷노블레스 5211만원 ▷시그니처 5566만 원, 1.6 터보 하이브리드 ▷노블레스 5666만원 ▷시그니처 6021만원이다.

기아 관계자는 “더 기아 카니발 하이루프는 하이리무진 특유의 압도적 공간 가치를 더욱 합리적으로 경험할 수 있도록 한 신규 라인업”이라며 “고객의 다양한 라이프스타일과 이동 수요에 맞춘 선택지를 확대해 카니발만의 차별화된 상품성을 지속해서 제공해 나갈 것”이라고 말했다.

한편, 카니발은 지난달 국내 시장에서 준중형 SUV(스포츠유틸리티차량) 스포티지(4760대)에 이어 두 번째로 많은 4543대가 팔리며 실적을 견인했다.