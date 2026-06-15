- 탄소흡수원 기능 확보 및 산사태 예방 등 목적…840ha면적에 조림사업 진행

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 대형산불 피해지역의 원상회복을 넘어 산림의 공익적 기능 회복과 산림경영 기반 재구축까지 고려한 중장기 복원에 나서고 있다.

충남도는 지난 2023년 4월 대형산불로 1337ha 규모의 피해를 입은 홍성군 산림을 미래 산림소득 창출 기반이자 기후대응 탄소중립 실현과 재해를 예방하는 모델림으로 육성 중이라고 15일 밝혔다.

총 840ha를 대상으로 진행한 조림사업(2024년)은 올해 마무리했으며, 자연복구 대상지 297ha는 자연천이를 유도하고, 타용도 개발 대상지 200ha를 제외한 복구대상지는 체계적인 복원을 추진하고 있다.

주요 식재수종은 편백, 소나무, 낙엽송, 상수리, 백합나무, 헛개나무, 음나무, 두릅, 옻나무 등으로, 탄소흡수원 기능 확보와 미래 산림소득 창출을 동시에 고려한 복원을 추진 중이다.

이와 함께 산지사방 8.5ha, 계류보전 1.7km, 사방댐 1개소를 조성하는 등 산사태 등 2차 피해 예방을 위한 기반 구축도 병행했다.

복구조림 품질 확보를 위해 대형산불 피해지 조림복원 실태점검도 병행 추진하고 있다. 이번 점검은 2022년 발생한 서산 산불 피해지와 지난 2023년 발생한 보령·당진·금산·부여·홍성 피해지를 대상으로 총 36곳을 추진 중이다.

홍성군은 지난 5월 28일 산림청·도·시군 합동점검을 실시했고, 잔여 피해지는 시군 자체점검 결과를 토대로 도와 시군이 합동점검 방식으로 현장 중심 점검체계를 강화하고 있다.

충남도 김영명 환경산림국장은 “대형산불 피해지 복구는 단순히 나무를 다시 심는 것이 아니라 미래 산림을 설계하는 과정”이라며 “홍성 대형산불 피해지를 기후대응과 탄소중립 실현, 지속가능한 산림경영 기반 구축을 위한 ‘미래 산림소득 모델림’으로 육성해 나가겠다”고 밝혔다.