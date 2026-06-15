제9기 청년 기술평가체험단 모집…7월 3일까지 접수

[헤럴드경제=홍석희 기자] 기술보증기금은 청년 구직자를 대상으로 제9기 ‘청년 기술평가체험단’을 모집한다고 15일 밝혔다.

청년 기술평가체험단은 청년들이 기보 직원과 함께 중소벤처기업 현장을 방문해 기술평가 업무를 체험하는 프로그램이다. 중소벤처기업의 기술 역량과 일자리 가치를 직접 확인할 수 있도록 설계됐다.

모집 대상은 19세 이상 34세 이하 청년 구직자다. 모집 기간은 6월 15일부터 7월 3일까지다. 기보는 서류심사를 거쳐 최종 170명을 선발할 예정이다.

선발된 체험단원은 기보 직원과 함께 각 지역 중소벤처기업을 방문해 기술평가 업무를 체험한다. 현장 탐방 이후에는 체험기 또는 청년 근무환경 개선 관련 아이디어 제안서를 작성하게 된다.

기보는 체험단원이 작성한 자료를 공식 블로그를 통해 공유하고, 중소벤처기업의 기술력과 일자리 정보를 알리는 데 활용할 계획이다. 수료자에게는 소정의 활동비와 수료증이 제공된다. 우수 체험단원에 대한 포상도 진행된다.

천창호 기보 이사는 “올해로 9기를 맞은 청년 기술평가체험단이 청년들에게 중소벤처기업의 우수한 기술력과 성장 가능성을 직접 경험하고, 진로 탐색의 폭을 넓히는 기회가 되길 바란다”며 “기보는 앞으로도 청년들이 기업 현장의 기술력과 일자리 가치를 체감할 수 있는 다양한 직무 체험 기회를 제공하겠다”고 말했다.

체험단 모집 관련 세부 사항은 기보 누리집 모집공고에서 확인할 수 있다. 참가 신청은 온라인 접수 페이지를 통해 진행된다.